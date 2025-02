Trump wird den Ukrainekrieg beenden, aber auch für neue Konflikte sorgen

Der US-Präsent Donald Trump sorgt fast jeden Tag für neuen Aufregung entweder mit neuen Dekreten oder mit neuen Zöllen. Die Erhöhung der Zölle für Kanada und Mexiko um 25% wurden zwar für einen Monat ausgesetzt, aber die Erhöhung der Zölle gegen China um 10% wurden beibehalten. China reagierte verärgert mit Gegenzöllen um 15% für Öl und Gasimporte aus den USA. Aber Vorsicht: Wenn man China zu sehr verärgert, kann es passieren, das aus einem Handelskrieg einen echten Krieg wegen Taiwan noch in diesem Jahr zu provozieren. Trump will nun auch den Gazastreifen vereinnahmen und in ein Ferienparadies verwandeln. Er will damit aber auch 2 Mio. Araber umsiedeln, wo Jordanien und Ägypten aber nicht mitspielen wollen. Er droht aber auch den Iran auszulöschen. Beim Panamakanal hat Trump schon erreicht, dass US-Schiffe keine Gebühren mehr bezahlen müssen,

Beim Ukrainekrieg könnte es hingegen noch im Frühjahr zu einer Einigung und Beendigung des Krieges kommen, so zumindest der Plan von Trump. Ob dies so schnell gelingt, bleibt abzuwarten. Auf der Sicherheitskonferenz vom 16. bis 18. Februar 2025 in München soll schon der neue US-Plan durch den Sonderbeauftragten Keith Kelogg vorgelegt wird. Wenn es Trump tatsächlich gelingen sollte, den Krieg in der Ukraine in diesem Jahr zu beenden, dürften vor allem Aktien aus der Ukraine, aber auch aus Polen davon profitieren. Das wäre dann der „Trump Trade 2.0“. Schon jetzt stiegen die Aktien in der Ukraine um 37% und in Polen um 16%, weit mehr als der DAX mit +8,8%.



Aber auch der KTX Local Index für Aktien aus Kasachstan stieg im letzten Jahr schon über 30 % und in diesem Jahr um 4%. Aktien aus Kasachstan sind eine gute Alternative für russische Aktien, die aber nach der Beendigung des Ukrainekrieges und vor allem der Beendigung von US-Sanktionen auch wieder ins Gespräch kommen könnten.



Andreas Männicke gibt seine Einschätzungen über die neuen Chancen in Osteuropa auch in seinem Börsenbrief EAST STOCK TRENDS und in seinem neuen EastStockTV-Video, Folge 246.