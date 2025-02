BIOTECH-Aktien im RALLYMODUS: Valneva, BioNxt Solutions, Evotec – KAUFSIGNAL oder Korrektur?

Nach der 50 %-Rally konsolidiert die Aktie von BioNxt Solutions derzeit. Doch schon bald könnte das nächste Kaufsignal generiert werden. Im laufenden Jahr dürfte es noch einige spannende Meldungen geben und vielleicht ist sogar eine strategische Partnerschaft dabei. Der neue F&E-Standort in München dürfte jedenfalls auch in Deutschland für Aufmerksamkeit für das innovative Biotech-Unternehmen sorgen. Nach dem Katastrophenjahr ist bei Evotec erst mal Ruhe eingekehrt. Oder ist eher die Luft raus? Denn es herrscht viel Untersicherheit, welche Leichen noch im Keller liegen und wie es strategisch weiter gehen soll. Sowas mag die Börse nicht. Dagegen hat Valneva seit Mitte Januar eine eindrucksvolle Rally hingelegt. In der vergangenen Woche gab es den nächsten Paukenschlag. Ist nach 50 % bei den Franzosen noch mehr drin?Lesen sie den Artikel hier weiter