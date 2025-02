DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu FDP:



Die FDP schließt eine Koalition mit den Grünen aus. Es ist der Versuch, einen Wahlkampf noch mal zu drehen, der bisher gegen die FDP lief. Zum Start gab es statt Zuspruch für das Ampel-Aus nur Chaos wegen der D-Day-Affäre. Dann wurde der Streit um die Migrationspolitik zum bestimmenden Thema und rückte die Wirtschaftswende in den Hintergrund. Viele Möglichkeiten hat die FDP nicht mehr, um irgendwie über die fünf Prozent zu kommen. Die Anti-Grünen-Garantie könnte eine sein. Ohne Risiko ist die Strategie nicht. Innerhalb der Union hat schon die CSU eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen. Nun ist die Frage, was die Wähler höher bewerten: die Wahrscheinlichkeit, dass Markus Söder mal wieder seine Meinung ändert, oder das Risiko, dass die FDP an der Fünfprozenthürde scheitert./yyzz/DP/mis