WOCHENAUSBLICK Fragezeichen hinter Dax-Rekordjagd - Trump im Fokus Hinter einer Fortsetzung der Rekordrally des deutschen Leitindex Dax in der neuen Woche stehen trotz positiver Grundstimmung durchaus Fragezeichen. So sind zwar Sorgen rund um KI-Konkurrenz aus China für die US-Platzhirsche in den Hintergrund …