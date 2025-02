WAHL 2025/Lindner 'Schwarz-Gelb wäre für das Land das Beste' FDP-Chef Christian Lindner hat erneut für eine Koalition mit der Union geworben. "Schwarz-Gelb wäre für das Land das Beste", sagte er am Abend in den ARD-"Tagesthemen". Lindner, der auch Spitzenkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl am 23. …