Warnstreik bei der BVG angelaufen

Die Gewerkschaft hatte den Ausstand bereits am Donnerstag angekündigt. Damit will sie den Druck auf die Arbeitgeberseite in den Tarifverhandlungen mit der BVG erhöhen. Es ist bereits der zweite Ausstand in der laufenden Tarifrunde.

Morgen wollen Verdi und BVG miteinander verhandeln



Die Gewerkschaft fordert für die rund 16.000 Beschäftigten monatlich 750 Euro mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem verlangt sie ein 13. Monatsgehalt, eine Fahrdienst- beziehungsweise Wechselschichtzulage in Höhe von 300 Euro sowie eine Schichtzulage von 200 Euro. Das Angebot der Arbeitgeberseite hat die BVG zurückgewiesen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den morgigen Dienstag angesetzt./wim/DP/zb