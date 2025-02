Ein Fahrplan für den Schutz unserer Demokratien im Zeitalter der KI

MONTREAL, 10. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Das Jahr 2025 wird für die Demokratien weltweit ein wichtiges Jahr sein: In einer Welt, die sich durch künstliche Intelligenz (KI) tiefgreifend verändert, stehen in mehreren Dutzend Ländern nationale Wahlen an. Aktuelle Fälle – insbesondere in Rumänien, Brasilien, Gabun und den Vereinigten Staaten – zeigen, dass Maßnahmen zum Schutz der Integrität von Wahlen erforderlich sind, da die Verbreitung von Fake News und insbesondere die zunehmende Verwendung von Deepfakes das Vertrauen der Öffentlichkeit und die Qualität der demokratischen Debatte beeinträchtigen.

Dieses Rahmenwerk umfasst vier vorrangige Maßnahmen:

1. Modernisierung des Rechtsrahmens durch die Annahme klarer Regeln für den Einsatz von KI bei Wahlen.

2. Verabschiedung von Verhaltenskodizes für die Nutzung von KI durch politische Parteien.

3. Einrichtung unabhängiger Teams zur Überwachung der Integrität der Wahlen und zur Ausarbeitung von Plänen für die öffentliche Reaktion im Falle von KI-gestützten Bedrohungen der Wahlen.

4. Entwicklung eines internationalen KI-Wahltreuhänders und internationaler Rechtshilfeprotokolle, um auf Fälle von KI-bedingten Wahleinmischungen zu reagieren.

Eine wichtige globale Initiative

Diese Empfehlungen wurden im Rahmen der Global Policy Briefs on AI entwickelt, einem neuen gemeinsamen Projekt von IVADO, Kanadas führendem Konsortium für KI-Forschung und Wissensmobilisierung, und der AI + Society Initiative der Universität Ottawa. Dieses Projekt zielt darauf ab, politischen Entscheidungsträgern Empfehlungen für die öffentliche Politik zu geben, um die wichtigsten globalen KI-Herausforderungen von heute anzugehen.

Der erste Kurzbeitrag in dieser Reihe – „AI in the Ballot Box: Four Action to Safeguard Election Integrity and Uphold Democracy" – brachten Prof. Catherine Régis (Université de Montréal und IVADO) und Prof. Florian Martin-Bariteau (University of Ottawa) Forscher aus Nordamerika, Südamerika, Afrika und Europa zusammen.