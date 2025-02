Nippon Steel erwägt radikale Kehrtwende bei US-Steel-Übernahme!

Die geplante Übernahme von US Steel durch Nippon Steel steht vor einer unerwarteten Wende. Laut dem japanischen Kabinettssekretär Yoshimasa Hayashi erwägt Nippon Steel eine "mutige" Änderung seines bisherigen Ansatzes. Dies könnte die Übernahme in eine Form der Investition anstatt eines vollständigen Kaufs verwandeln, berichtet Reuters unter Berufung auf Insiderkreise.

Trump eskaliert – Neue Zölle auf Stahlimporte angekündigt

Am Freitag erklärte Ex-Präsident Donald Trump, dass Nippon Steels 14,9-Milliarden-US-Dollar-Übernahme von US Steel nicht in Form eines Kaufs, sondern als Investment strukturiert werde. Gleichzeitig betonte Trump am Sonntag, dass keine ausländische Partei eine Mehrheitsbeteiligung an US Steel erhalten könne. Darüber hinaus kündigte er an, einen zusätzlichen 25-prozentigen Strafzoll auf sämtliche Stahl- und Aluminiumimporte zu verhängen – eine Maßnahme, die die globalen Märkte beunruhigen dürfte. Details dazu sollen am Montag veröffentlicht werden.

Langwieriger Übernahmekampf und geopolitische Hürden

Die Übernahme von US Steel durch Nippon Steel zieht sich bereits über ein Jahr hin und ist immer wieder auf politischen Widerstand gestoßen. Während Trumps vorherige Kommentare gegen den Deal meist harsch waren, klangen seine jüngsten Aussagen gemäßigter. Er kündigte an, sich mit dem Management von Nippon Steel zu treffen, um in der Angelegenheit zu "vermitteln und zu schlichten".

Nippon Steels Vizepräsident Takahiro Mori erklärte jedoch noch am Donnerstag, dass das Unternehmen keine Änderungen an der bisherigen Akquisitionsstruktur plane. Japans Premierminister Shigeru Ishiba betonte bei seiner Rückkehr aus Washington, dass es rechtliche Unklarheiten zwischen einer "Investition" und einer "Übernahme" gebe, insbesondere im Hinblick auf die Eigentumsanteile.

"Der entscheidende Punkt ist, ob die Amerikaner weiterhin das Gefühl haben, dass US Steel ein amerikanisches Unternehmen bleibt", sagte Ishiba im japanischen Fernsehen.

Marktreaktionen und wirtschaftliche Folgen

Die Aktien von Nippon Steel verloren am Montagmittag 1,5 Prozent an der Tokioter Börse, während der Nikkei-Index um 0,1 Prozent fiel. Analysten warnen, dass Trumps angekündigte Importzölle erhebliche Auswirkungen auf die globale Stahlindustrie haben könnten, insbesondere für asiatische Produzenten.

Thyssenkrupp stürzt ab – US-Zölle setzen Aktie massiv unter Druck

Thyssenkrupp gehört am Montag zu den größten Verlierern am Markt. Die Aktie fiel zeitweise um mehr als 8 Prozent und setzte damit ihre jüngste Talfahrt fort. Der drohende 25-Prozent-Zoll auf Stahlimporte in die USA trifft das ohnehin angeschlagene Traditionsunternehmen besonders hart.

Obwohl der Großteil der deutschen Stahlausfuhren innerhalb der EU bleibt, sorgt die Unsicherheit über die US-Handelspolitik für zusätzlichen Verkaufsdruck. Anleger fürchten höhere Kosten, schwächere Exporte und eine noch schwierigere Lage für den kriselnden Industriekonzern.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





