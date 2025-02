Kupfer Fünfter Gewinntag in Folge Über Monate hinweg hat sich beim Kupfer-Future innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends im Bereich um 4,00 US-Dollar eine Trendwende in Form einer etwas in Schieflage geratenen inversen SKS-Formation abgezeichnet. Im Freitagshandel gelang es …