Netflix mit neuem Rekordstand

Auf Tagesbasis ist die Netflix-Aktie anhand der vorliegenden Indikatoren und Oszillatoren im überkauften Bereich anzusiedeln, den Höhepunkt markierte das Papier trotzdem bei 1027,76 US-Dollar im Freitagshandel und hinterließ im regulären Handel eine Doji-Tageskerze. Diese ist ein erster Hinweis auf eine mögliche Korrektur, nachdem erfolgreich der Zielbereich um das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 1.033 US-Dollar praktisch abgearbeitet worden ist. An solch markanten Stellen kommt es nämlich häufig zu temporären Konsolidierungen, die auch der Netflix-Aktie in den kommenden Tagen blühen könnte. Erste Hinweise hierauf würden sich unterhalb eines Niveaus von 964 US-Dollar ergeben, in der Folge müssten Abschläge zurück auf 941,75 und darunter in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts sowie einer Ende Januar gerissenen Kurslücke um 916,40 US-Dollar eingeplant werden. Entsprechend diesem Fahrplan könnte ein Short-Investment auf das Wertpapier unter erhöhten Risiken abgeschlossen werden. Auf der Oberseite kann erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs mindestens über dem Niveau von 1.052 US-Dollar die nächstgrößere Zielzone bei 1.239 US-Dollar aktiviert werden und sich für ein längerfristiges Long-Engagement anbieten.

Trading-Strategie: