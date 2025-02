Drees & Sommer SE / Wachstumskurs in den USA: Drees & Sommer übernimmt ...

Wachstumskurs in den USA: Drees & Sommer übernimmt Projektmanager VVA (FOTO)

Stuttgart, New York (ots) - Das auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE treibt seine globale Expansion voran. Mit der Übernahme des 1994 gegründeten US-amerikanischen Unternehmens VVA stärkt das deutsche Unternehmen seine Position auf dem nordamerikanischen Markt. Als Spezialist in den Bereichen Projektmanagement und Kostenberatung bietet VVA mit Hauptsitz in New York interdisziplinäre Beratungsleistungen für Kunden an zwölf Standorten. "Die Integration von VVA ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie", sagt Drees & Sommer-Vorstand Steffen Szeidl. "Gemeinsam können wir unsere Expertise in den USA weiter ausbauen und Kunden vor Ort noch umfassender unterstützen."

Der Zusammenschluss wurde am 31. Januar 2025 rechtskräftig und unterstützt die globale Strategie von Drees & Sommer. Das Unternehmen, das derzeit über 6.000 Mitarbeitende an 63 Standorten weltweit beschäftigt, hat seinen Fokus in den vergangenen Jahren zunehmend auf internationale Märkte gelegt. VVA verfügt mit mehr als 100 Mitarbeitenden über einen breiten Kundenstamm aus unterschiedlichsten Branchen. Firmieren wird das Unternehmen unter VVA - Part of Drees & Sommer.