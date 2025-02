Aktien Frankfurt Ausblick Dax wenig bewegt - Stahl im Blick nach US-Zolldrohung Der Dax dürfte am Montag zunächst nicht wesentlich näher an die Marke von 22.000 Punkten heranrücken. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax den deutschen Leitindex geringfügig im Plus bei 21.799 Punkten. Auch sein Eurozonen-Pendant …