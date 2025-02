Uneinheitlich - Börse Hongkong auf Oktober-Hoch

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben sich am Montag ohne klare Richtung gezeigt. Im Fokus der Anleger bleiben dennoch die Zollsorgen, nachdem US-Präsident Donald Trump am Sonntag Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren von Stahl und Aluminium in die Vereinigten Staaten angekündigt hatte.

In Japan beendete der Leitindex Nikkei 225 den Handel nahezu unverändert mit plus 0,04 Prozent auf 38.801,17 Punkte, nachdem er allerdings in der ersten Februarwoche rund zwei Prozent eingebüßt hatte.

In China legte der mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten bestückte CSI 300 zuletzt um 0,24 Prozent auf 3.902,33 Punkte zu. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte im späten Handel um deutliche 1,78 Prozent nach oben auf 21.509,25 Punkte und erreichte den höchsten Stand seit Oktober 2024.

Am Markt wurden die Gewinne vor allem mit Optimismus angesichts des wachsenden Einflusses Chinas in Sachen Künstliche Intelligenz (KI) begründet. So stiegen etwa die Aktien der China Telecom in Shanghai zeitweise um 10 Prozent. Sie profitierten davon, dass Analysten sagten, das Unternehmen werde von steigenden Investitionen im Zusammenhang mit der Integration des neuen KI-Modells von DeepSeek profitieren. Auch China Mobile und China Unicom Hong Kong legten zu.

Der australische Leitindex S&P/ASX 200 verlor unterdessen 0,34 Prozent auf 8.482,80 Punkte. Auch in Indien, Indonesien und Taiwan wurden Verluste verbucht./ck/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur China Mobile Aktie Die China Mobile Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 8,505 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2024, 18:11 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der China Mobile Aktie um -2,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,78 %. Die Marktkapitalisierung von China Mobile bezifferte sich zuletzt auf 175,27 Mrd..