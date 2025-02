Stahlwerte unter Druck wegen Trump-Zöllen

H-mann schrieb 07.02.25, 16:40

Was ich nicht verstehe ist, der reine Stahlhändler klöckner hat seit den Zoll Nachrichten 17% plus gemacht, weil die in den USA 2 Standorte haben und von den teueren Stahl profitieren werden. TK Materials hat 10-20 Standorte in den USA und sackt um 10% ab. Wie soll man das verstehen?