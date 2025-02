APA ots news: WK Ruck: Wiener Wirtschaft zündet nächsten Boost für mehr Klimaschutz

Projekt "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien geht in die nächste Phase. Unternehmen im 1. und 2. Bezirk emissionsfrei unterwegs. Weitere Bezirke in Vorbereitung.

Wien (APA-ots) - Wien, 7.2.25 - Nach dem Startschuss im Juni 2024 für "Zero Emission

Transport" kündigt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, einen Ausbau des Projekts an: "Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass die Wiener Unternehmen Klimaschutz können. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Pilotphase wird das Projekt Zero Emission Transport weiter ausgerollt."