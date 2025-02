JelloX will patientenzentrierte Versorgung mit KI-gestützter digitaler 3D-Pathologie verbessern

Das Unternehmen schmiedet, wie kürzlich auf einer Tagung der japanischen Gesellschaft für digitale Pathologie vorgestellt, eine globale Allianz mit einer führenden medizinischen Einrichtung in den USA und anderen Organisationen, um die Technologie für eine bessere Patientenversorgung und bessere Ergebnisse in der Onkologie zu nutzen.

TAIPEH, 10. Februar 2025 /PRNewswire/ -- JelloX Biotech Inc., ein in Taiwan ansässiges Startup-Unternehmen, das sich schwerpunktmäßig mit Krebspathologie befasst, stellt seine Vision für KI und digitale 3D-Pathologie zur Verbesserung der patientenzentrierten Versorgung vor. Die Vision wurde erstmals öffentlich von Dr. Yen-Yin Lin, Geschäftsführer von JelloX, während der Jahrestagung der japanischen Gesellschaft für digitale Pathologie im August 2024 erläutert. JelloX profiliert sich weiterhin als Vorreiter bei der Anwendung von KI und 3D-Bildgebung in der Krebspathologie.