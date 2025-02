Neues Zollregime kommt dem Onlinemodehändler entgegen!

Shein, ein chinesischer E-Commerce-Riese, wird weithin als eines der führenden Modeunternehmen weltweit angesehen. Um die zunehmende Menge an Kleinsendungen effektiver zu überwachen, beabsichtigt die Europäische Kommission, Anpassungen im Zollrecht vorzunehmen. Im Vorjahr wurden gemäß Angaben der Behörde in Brüssel insgesamt 4,6 Milliarden Pakete im Wert von weniger als 150 Euro in die Europäische Union eingeführt, wovon 91 Prozent aus China kamen. Die geplante Maßnahme sieht vor, die bisherige Freistellung von Zollgebühren für Pakete im Wert von weniger als 150 Euro aufzuheben. Es wird angestrebt, dass sämtliche Händler, ungeachtet ihrer geografischen Lage, unter gleichen Wettbewerbsvoraussetzungen agieren können. Zalando, der führende Online-Modehändler im deutschsprachigen Raum, dürfte derzeit von diesem Umstand profitieren.

Mit der gut 77-prozentigen Kursaufwertung seit Mitte September 2024 hat die Aktie von Zalando die wichtigen Widerstände bei 27,65 Euro und 33,42 Euro überwunden. Aktuell kommt der Widerstand bei 38,94 Euro in den Fokus. Im größeren Bild wurde am 13. März 2024 der vorherrschende Abwärtstrend nachhaltig durchbrochen, wobei die damalige Veröffentlichung der Quartalszahlen eine positive Überraschung bei den Marktteilnehmern hervorgerufen hat. Dabei wertete der Kurs sprunghaft bis zum Widerstand bei 27,65 Euro am 18. April 2024 auf. Ab dem 13. September bildete sich eine aktuell noch intakte Aufwärtssequenz aus, die den Schlusskurs vom vergangenen Freitag bei 37,30 Euro beinhaltet. Ein Rückgang auf die Unterstützung bei 27,65 Euro erscheint aus heutiger Sicht als nicht sehr wahrscheinlich. Durch die geplanten Maßnahmen im europäischen Zollrecht müsste die Ungleichheit beim Wettbewerb mit den chinesischen Onlinehändlern nivelliert werden, was Zalando in die Hände spielen wird. Dementsprechend stark präsentierte sich der Aktienkurs mit einem 18-Monatshoch bei 37,30 Euro am vergangenen Freitag. Fundamental betrachtet führt die Konsensschätzung für das Jahr 2027 mit einem Gewinn pro Aktie von 1,21 Euro zu einem Absinken des entsprechenden erwarteten KGVs auf aktuell 20,09, was im historischen Vergleich als sehr günstig erscheint.

Zalando SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Eine Reform beim europäischen Zollrecht müsste dem Onlinemodehändler Zalando helfen, gegen die chinesische Konkurrenz besser zu bestehen. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MJ5K0B) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Zalando SE in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,05 profitieren. Das Ziel sei bei 43,96 Euro angenommen (1,57 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 32,18 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,39 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MJ5K0B Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,90 – 0,92 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 27,89 Euro Basiswert: Zalando SE KO-Schwelle: 27,89 Euro akt. Kurs Basiswert: 37,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,57 Euro Hebel: 4,05 Kurschance: + 70 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Tradings Update: AMD Die am 16. Dezember 2024 vorgestellte Short-Idee, mit der WKN JV5FJ2 auf eine fallende Aktie von AMD zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Short schloss am 7. Februar 2025 zum Geldkurs von 4,90 Euro und lag mit 63 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 4,71 Euro nachziehen.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.