Besser als Paypal? Darum ist Block der Liebling der Analysten

Block ist für die Analysten von BofA Research die vielversprechendste Aktie im Payment-Sektor für 2025. Die Analysten sehen das Unternehmen als Profiteur eines sich erholenden US-Marktes für kleine und mittlere Unternehmen (SMBs) und prognostizieren eine Beschleunigung des Wachstums. Besonders die Bruttozahlungsvolumen (Gross Payment Volume, GPV) stehen im Fokus: Nach einer moderaten Verbesserung im vierten Quartal 2024 könnte die Dynamik in 2025 weiter anziehen – eine Entwicklung, die den Aktienkurs beflügeln könnte.

Block bietet Unternehmenskunden Software für Zahlungsabwicklung und -analyse an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die in den USA beliebte Cash App, bei der Nutzer sich Zahlungen senden können. Außerdem hält Block Anteile am Musik-Streaming-Dienst Tidal. Diese Beteiligung wurde doch Ende 2024 reduziert, um mehr Resourcen in das Geschäftsfeld Krypto zu investieren.