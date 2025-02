Goldpreis nähert sich 3.000 US-Dollar: Experten sehen schnelle Gewinne

Die meisten Analysten führender globaler Banken haben aufgrund dieser Entwicklungen ihre kurzfristigen Preisziele für Gold angehoben. So sagen die Experten von Goldman Sachs und der UBS voraus, dass sich das Edelmetall bis spätestens zum zweiten Quartal 2026 auf 3.000 US-Dollar je Feinunze verteuern wird.

Der Goldpreis könnte sich in naher Zukunft der psychologisch wichtigen Marke von 3.000 US-Dollar nähern, getrieben von anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und der aggressiven Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump. Dies hat nicht nur eine Welle der Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten ausgelöst, sondern auch die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen erhöht.

Am optimistischsten sieht Citi die Entwicklung und rechnet damit, dass diese Marke bereits in den nächsten Tagen beziehungsweise spätestens in drei Monaten erreicht wird. Und auf diesem Niveau dürfte der Goldpreis dann über die nächsten sechs bis zwölf Monate verharren, erwarten die Analysten. Der Durchschnittspreis für 2025 wurde zudem von 2.800 auf 2.900 US-Dollar pro Unze angehoben.

Citi begründet die Anpassung der Preisziele mit den von Trump angezettelten Handelskriegen und geopolitischen Spannungen, die den Trend zur Diversifizierung der Währungsreserven und die Goldnachfrage der Schwellenländer fördern. Auch die Sorge um das globale Wachstum, das durch Zölle und den Konjunkturzyklus beeinflusst wird, könnte die Goldnachfrage über ETFs und den Freiverkehrsmarkt erhöhen. Am Terminmarkt stieg der Goldpreis am Montagvormittag um 1,1 Prozent auf 2.919,10 US-Dollar – weit ist es bis zu der Marke von 3.000 US-Dollar nicht mehr.

Der Goldmarkt verzeichnete im Jahr 2024 bereits eine Rekordnachfrage von 4.974,5 Tonnen, wie aus Daten des World Gold Council hervorgeht, angetrieben von steigenden Investitionen und Zentralbankkäufen im vierten Quartal.

Während Trump neue Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt hat, die zu den bereits bestehenden Metallzöllen hinzukommen sollen, und auch Vergeltungszölle in Aussicht gestellt hat, die fast sofort in Kraft treten würden, beobachten die Märkte die Entwicklungen mit Verunsicherung.

Diese Handelspolitik hat nicht nur die Beziehungen zu Handelspartnern wie Kanada, Mexiko und Europa belastet, sondern auch die Flucht in Gold als sichere Anlage verstärkt. Analysten wie Kelvin Wong von OANDA sehen kurzfristig keine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur des Goldpreises, es sei denn, der US-Dollar würde deutlich stärker.

Trotz der jüngsten Höchststände und der starken Nachfrage reagiert der Goldmarkt weiterhin sensibel auf die Entscheidungen der US-Notenbank. Die US-Notenbank hat ihre vorsichtige Haltung in Bezug auf Zinssenkungen bekräftigt, was traditionell die Attraktivität von zinslosen Anlagen wie Gold schmälern könnte. Investoren sollten die am Mittwoch bevorstehende Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor dem US-Kongress aufmerksam verfolgen, um weitere Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der USA zu erhalten.

Unser Aktienexperte Markus Weingran hat schon zu Anfang des Jahres in seinem Musterdepot ein Derivat auf die Entwicklung des Goldpreises aufgenommen. Die Bilanz: Ein Plus von 33 Prozent. In der heutigen Ausgabe – um 12 Uhr Live – sagt er Ihnen, ob es sich noch lohnt bei dem Zertifikat aufzuspringen.

Diese komplexe Mischung aus Handelspolitik, Zinsentscheidungen und geopolitischer Unsicherheit bildet somit weiterhin ein unterstützendes Umfeld für höhere Goldpreise, da Anleger und Zentralbanken gleichermaßen auf Gold als sicheren Hafen in turbulenten Zeiten setzen.

Vor diesem Hintergrund könnte das Durchbrechen der Marke von 3.000 US-Dollar erst der Anfang einer länger anhaltenden Rallye des Edelmetalls sein.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

