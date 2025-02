HEALWELL erhält vom Overseas Investment Office von Neuseeland die behördliche Genehmigung zur Übernahme von Orion Health

- Orion Health ist ein führendes Unternehmen im Bereich der globalen Gesundheitstechnologie mit über 70 Kunden weltweit in 11 Ländern und etwa 400 Mitarbeitern. Orion Health erzielt Einnahmen durch Abonnementlizenzen und Dienstleistungen, mit denen es weltweit renommierte Kunden des öffentlichen Sektors mit Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Dateninteroperabilität und Orientierung im Gesundheitswesen versorgt. Die Übernahme von Orion Health wird globalen Gesundheitssystemen die Möglichkeit bieten, auf die erstklassige KI-Technologie von HEALWELL zuzugreifen, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen und bessere Ergebnisse im Gesundheitswesen zu erzielen.

- Nach der Zustimmung von OIO wird HEALWELL den Übernahmeprozess einleiten und geht davon aus, dass das Unternehmen die Transaktion abschließen und 100 % der Aktien von Orion am oder vor dem 1. April 2025 erwerben wird.

Toronto, ON, 10. Februar 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen mit Schwerpunkt auf präventiver Pflege, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Zustimmung des Overseas Investment Office von Neuseeland (das „OIO“) erhalten hat, alle Stammaktien (die „Orion-Aktien“) der in Auckland, Neuseeland, ansässigen Orion Health Holdings Limited („Orion Health“) zu erwerben, wie im Aktienkaufvertrag vom 16. Dezember 2024 zwischen dem Unternehmen, Orion Health und McCrae Limited als alleinigem Verkäufer vorgesehen, und zwar nach dem gleichzeitigen Erwerb von 100 % der Orion-Aktien am oder vor dem 1. April 2025 und nach der gleichzeitigen Veräußerung der nicht strategischen Geschäftsbereiche von Orion Health, für einen Gesamtbetrag von 175 Mio. NZD zuzüglich eines leistungsabhängigen Earn-outs von bis zu weiteren 25 Mio. NZD.

