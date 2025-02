Berenberg senkt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 62 Euro

Freshmakerle schrieb 07.02.25, 17:39

Eieieiei, wenn ich nicht selbst Porsche-Modelle verschiedener Jahrgänge hätte, hätte ich Dir fast geglaubt 😜



Wo "spart Porsche denn an falscher Stelle"?!

Ich finde im Gegenteil, die geben zu viel an falscher Stelle aus:

1. der ElektroWeg - mag für andere wegen temporärer politischer Rahmenbedingungen logisch anmuten - war für Porsche gänzlich falsch!

2. die Eingliederung in den VW Konzern (ja, trotz der vermeintlichen Einsparungen und Synergien...)

3. gleichzeitige Erneuerung von vier Modellpaletten - man sieht ja das Ergebnis per gestern Abend. Stichtagsbezogen sieht das ganze Unternehmen ahnungslos, orientierungslos und anschließend wertlos aus.



Ich halte Porsche nach wie vor für vorausschauend und bleibe langfristig investiert. In dieser Preisregion verbillige ich allerhöchstens den Einkaufskurs gern weiter ✌🏻😎👍🏻