Giant Mining Corp. und ExploreTech leiten KI-Modellierung für die Kupferlagerstätte Majuba Hill in Vorbereitung auf die Bohrkampagne 2025 in die Wege

VANCOUVER, BC — 10. Februar 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in die nächste Phase seiner vor Kurzem angekündigten Zusammenarbeit mit der Firma Exploration Technologies Inc. („ExploreTech“) aus San Diego (Kalifornien) hinsichtlich des Einsatzes der Bohrplanungstechnologie auf KI-Basis von ExploreTech auf der Kupferlagerstätte Majuba Hill („Majuba Hill“) von Giant in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada eingetreten ist.

In Vorbereitung auf das bevorstehende Bohrprogramm wird ExploreTech seine Engine AI und Cloud-Computing-Plattform in Verbindung mit dem fachkundigen Geologenteam von Giant nutzen, um Bohrverlauf, Zielgenerierung und Ressourcenbestimmung zu optimieren. Majuba Hill verfügt über eine Fülle an Explorationsdaten, die seit den 1940er Jahren gesammelt wurden. Diese Daten werden so synthetisiert, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit für das bevorstehende Bohrprogramm maximiert wird. Das Unternehmen hat die erste Zahlung für diese nächste Explorations- und Erschließungsphase geleistet.

ExploreTech wird die früheren Explorationsdaten in die geplanten Bohrkampagnen 2025 einbeziehen. Diese Daten bestehen aus über 80 früheren Bohrlöchern und Bohrungen über mehr als 83.000 Fuß, zusammen mit den Ergebnissen aus zuvor erfolgten umfangreichen Oberflächenprobenahmen, geologischen Kartierungen, geophysikalischen Untersuchungen, Untertageprobenahmen, gründlichen Studien sowie Analysen. ExploreTech wird operative Pläne entwickeln, um das beste Resultat für 2025 zu erzielen und ein besseres Verständnis des großen Kupferzielgebiets zu liefern, das von der Exploration durch das Unternehmen in den letzten 4 Jahren geschaffen wurde. Das Phase-1-Bohrprogramm 2025 wird 4 Bohrlöcher über mindestens 4.400 Fuß an Bohrungen, also 1.100 Fuß (335 Meter) pro Bohrloch, umfassen. Das Unternehmen hat die Fortsetzung der Bohrungen auf bis zu 1.600 Fuß (487 Meter) pro Bohrloch nach Ermessen des technischen Teams genehmigt. Die Bohrungen werden dem Bohrloch MHB-30 („MHB-30“) nachgehen, das im Jahr 2024 niedergebracht wurde und eine hochgradige Kupfer-Silber-Mineralisierung durchteufte.

Abbildung 1: Bohrausrüstung vor Ort bei früheren Bohrkampagnen

ExploreTech wird tausende mögliche geologische Modelle und vielzählige optimierte Bohrkampagnen generieren, die den betrieblichen Anforderungen und den Zielen des Managements entsprechen.

Die Analyse wird drei Ziele priorisieren:

- Hochgradige Kupfer-Silber-Zonen innerhalb des südlichen Brekzienkorridors

- Ausweitungsmöglichkeiten um die bekannten höhergradigen Gebiete herum

- Identifikation der Ursprungsquelle des Porphyrs, die die darüber liegenden mineralisierten Brekzien steuert.

Die zugrunde liegende KI-Technologie wurde von den Gründern von ExploreTech basierend auf ihrer Promotionsforschung an der Stanford University mitentwickelt. Dieses KI-Bohrzielbestimmungs-Tool bildet die Grundlage der nächsten Generation an Mineralexplorationstechnologien, die an mehreren Orten der Welt erfolgreich angewendet wird.

Alex Miltenberger, CEO von ExploreTech, erklärt: „Nachdem wir nun Zugang zum Datenraum des Unternehmens haben, freuen wir uns darauf, die Untersuchung und Analyse in die Wege zu leiten. Wir sind begeistert von der Kupferlagerstätte Majuba Hill und der Aussicht auf Zusammenarbeit mit dem Team von Giant Mining im Hinblick auf ein Jahr, das für das Unternehmen ein Meilenstein sein dürfte.

„Wir freuen uns, diese nächste Phase der Zusammenarbeit mit dem Team von ExploreTech in Vorbereitung auf unser bevorstehendes Bohrprogramm bei Majuba Hill aufzunehmen“, so David Greenway, CEO von Giant Mining. „2025 steuert darauf hin, zum bisher wichtigsten und spannendsten Jahr von Majuba Hill und Giant Mining zu werden, und wir könnten nicht motivierter sein angesichts dessen, was wir zu erreichen gedenken, und des Erfolgs, der sich daraus für Giant Mining und seine Stakeholder ergeben könnte.“

Über Exploration Technologies Inc.

Der KI-Ansatz von ExploreTech ist speziell dazu konzipiert, Oberflächengeologie und Bohrergebnisse mit rechenintensiven Remodellierungen von bestehenden geophysikalischen Dateien zu kombinieren, um die Erkundung bedeckter Ziele zu optimieren. Der Prozess generiert schnell tausende von Lösungen, die sich um die passendsten Werte zwischen den geologischen und geophysikalischen Daten gruppieren und erzeugt dann Bohrlochverläufe, die so entworfen sind, dass sie diese Gruppierungen am effektivsten schneiden.

ExploreTech kombiniert erstmals das geologische Konzept mit geophysikalischer KI-Simulation, um die tatsächliche Lage der Quelle einer geophysikalischen Anomalie zu identifizieren und zu lokalisieren. Dies wird erreicht, indem tausende von möglichen Erklärungen (Modellen) für an der Oberfläche gemessene Anomalien getestet werden, und nur die ausgewählt werden, die eng mit den realen geophysikalischen Daten übereinstimmen. Die ausgewählten Modelle der kombinierten geologischen und geophysikalischen Daten gruppieren sich um die wahrscheinlichste Stelle der Anomalie. Das Programm wertet die Gruppierungen anschließend in drei Dimensionen aus, um den optimalen Bohrverlauf zu bestimmen, so dass so viele der Zielanomalien wie möglich durchschnitten werden. Der gesamte Prozess kann wiederholt werden, wenn Bohrergebnisse für spezifische Zielgebiete oder zusätzliche geophysikalische Untersuchungen neue Daten hinzufügen, wodurch eine verbesserte Ausrichtung auf die am besten mineralisierten Teile eines vorgegebenen Erzsystems ermöglicht wird. Diese Nutzung von KI, um Zielanomalien in bestehenden geophysikalischen Dateien aufzudecken und zu bekräftigen, ist ein bedeutendes neues Explorations-Tool und wurde bereits in mehreren Fällen angewendet – einige davon sind auf www.exploretech.ai zu finden.

In Verbindung mit dem Dienstleistungsvertrag hat Giant Mining an ExploreTech 18.000 USD gezahlt und 150.000 Stammaktien begeben.

Abbildung 2: Magmatisch-hydrothermale Brekzienkorridore und markante Brekzienkörper

Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle („QA/QC“) und Produktkette

Das Unternehmen führt im Projekt Majuba Hill Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen unter Einhaltung der Guten Branchenpraxis durch. Die Proben werden in Stoff- oder Plastiksäcke gepackt und vom gesicherten Bohrkernlager von Giant Mining zur Probenaufbereitungsanlage von ALS Labs in Elko (Nevada) gebracht. Anschließend bringt ALS Labs das aufbereitete Probenpulver zu seinem Analyselabor nach Nord-Vancouver, British Columbia.

Die Proben aus dem Bohrkern werden der Länge nach in Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Probensack aus Stoff gepackt. Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach dem bei ALS Labs angewendeten Au-AA23-Verfahren ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber sowie die übrigen 31 Elemente werden nach der von ALS Labs angewendeten ME-ICP61-Methode bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICP-AES). Rund 5 % der übergebenen Proben sind Duplikate von Bohrkernen sowie standardmäßiges Referenzmaterial aus kupfer- und goldführendem Porphyr. Der Probenausschuss und das verbleibende Probenpulver werden von ALS Labs wieder eingesammelt.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada – vom Fraser Institute als führende Rechtsprechung für den Bergbau eingestuft

Projektfläche: 9.684 Acres

Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Zufahrt besteht über 23 Meilen an gut ausgebauten Landstraßen ab der Ausfahrt Imlay (Nevada) von der U.S. Interstate 80. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Elemente bei der Bewertung der Infrastruktur, und Majuba Hill verfügt bereits über eine solide infrastrukturelle Grundlage für den Bau einer großen Anlage, was im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen ermöglicht.

Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb

Bohrungen: Bohrungen über bislang 83.925 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 10,4 Millionen US$ an Erschließungskosten.

Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/- Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten aufweist.

Erweiterungsmöglichkeiten: IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen legen die Möglichkeit für eine Erweiterung in alle Richtungen nahe.

Vollständig finanziert: Finanzierung für Bohrkampagne 2025 gesichert.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. „Buster“ Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43- 101“).

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining Corp. ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Market Regulator“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Board of Giant Mining Corp.

„David Greenway“

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

