Eurokurs gibt weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag an die Verluste vom Freitag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0310 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend.

An den Finanzmärkten ist zu Beginn der Handelswoche die Zollpolitik der neuen US-Regierung wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende angekündigt, Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten mit Zöllen von 25 Prozent zu belegen. Details sollen Anfang dieser Woche verkündet werden. Im Vergleich zu jüngsten Zollankündigungen hielten sich die Kursbewegungen an den Märkten aber eher in Grenzen.