Siemens Healthineers-(Turbo)-Calls mit bullishen Tradingchancen

Nachdem die Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) zwischen dem Sommer 2024 und Ende Januar 2025 innerhalb einer Bandbreite von 48 bis 54 Euro gehandelt wurde, gelang der Aktie in den vergangenen Wochen der Ausbruch aus dieser Tradingrange. Nach ihrem 12-Monatshoch bei 58,44 Euro vom 6.2.25 korrigierte die Aktie auf ihr aktuelles Niveau bei 56,10 Euro.

Nach dem ordentlichen Start in das Jahr 2025 schraubten die Experten von JP Morgan die Gewinnprognosen nach oben und bekräftigten mit einem von 65,90 auf 69,10 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Medizintechnikkonzerns. Kann die Aktie wieder Fahrt aufnehmen und ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 60 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.