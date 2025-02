Donald Trump kündigt "reziproke Zölle" für Dienstag oder Mittwoch an und schon ab heute Zölle auf alle Importe von Stahl und Aluminium in die USA - aber die Aktienmärkte glauben scheinbar: der will doch nur bluffen und ein bißchen spielen. Wirklich? Trump meint es ernst - ab heute etwa sind Chinas Gegenzölle gegen die USA in Kraft getreten, ohne dass es zu einem Gespräch zwischen Trump und Xi Jinping gekommen wäre bisher. Trump macht ernst, weil er an Zölle glaubt - und betroffen von diesen "reziproken Zöllen" ist vor allem (aber nicht nur) die EU. Zu vermuten ist, dass dann Gegenmaßnahmen der EU kommen, die besonders die US-Tech-Giganten ins Visier nehmen. Ob die Aktienmärkte das dann immer noch so locker sehen? Wohl eher nicht..

Hinweise aus Video:

1. Trump-Zolldrohungen: Kein Präsident regiert gegen Interessen der Wall Street

2. KI-Revolution: Disruption wird Großkonzerne ausradieren

Das Video "Trump: Zölle kommen diese Woche, Aktienmärkte zweifeln!" sehen Sie hier..