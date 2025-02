Neotech Metals Corp. beauftragt Dahrouge Geological für Zielbestimmung und Modellierung auf Hecla-Kilmer

Vancouver, British Columbia, 10. Februar 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder „das Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es am 4. Februar 2025 eine Vereinbarung mit Dahrouge Geological Consulting Ltd. („Dahrouge“) im Hinblick auf die geologische Modellierung, Zielbestimmung und Datenbanküberprüfung auf dem Niob- und Seltenerdelement („REE“)-Projekt Hecla-Kilmer („H/K“) von Neotech eingegangen ist. Dahrouge ist ein renommiertes Unternehmen in der Mineralexplorationsbranche und spezialisiert sich auf REEs. Es verfügt über zusätzliche Erfahrung bei der Ressourcenschätzung und wirtschaftlichen Bewertungen. Die voraussichtlichen Kosten des Projekts belaufen sich auf 51.000 $.