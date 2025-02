AUTOCRYPT führt Security Fuzzer in Japan durch Vertriebsvereinbarung mit Hitachi Solutions ein

Tokio (ots/PRNewswire) - AUTOCRYPT , ein preisgekrönter Anbieter von Lösungen

für Fahrzeugtests, und Hitachi Solutions, Ltd. , ein Anbieter von IT-Lösungen,

haben eine Vertriebsvereinbarung bekannt gegeben, die den AutoCrypt Security

Fuzzer ab dem 22. Januar 2025 auf den japanischen Markt bringt. Dies ist die

erste inländische Verfügbarkeit des weltweit anerkannten Security Fuzzer in

Japan.



Dies ergänzt die bestehende Partnerschaftsvereinbarung der beiden Unternehmen,

da AUTOCRYPT seine V2X-Sicherheitslösung derzeit mit der Option anbietet, seine

Sicherheitsbibliothek in die Vehicle-to-Everything (V2X)-Middleware-Plattform

von Hitachi Solution zu integrieren. Die neue Vereinbarung steht weiterhin im

Einklang mit dem Engagement von Hitachi Solutions, fortschrittliche

Cybersicherheitstools bereitzustellen, sowie mit der Expertise von AUTOCRYPT bei

der Entwicklung modernster, optimierter Testtechnologien für die

Automobilindustrie.





AutoCrypt Security Fuzzer wurde speziell für die Entwicklung und das Testen vonSoftware in Fahrzeugen entwickelt und bietet eine automatisierteTestfallgenerierung, die über eine Million Testfälle auf der Grundlage von ISO14229-1:2020 generiert und alle 26 Service Identifier (SIDs) unterstützt, die imUnified Diagnostic Service (UDS)-Protokoll definiert sind. AutoCrypt SecurityFuzzer bietet außerdem eine kontinuierliche automatische Ausführung für einzelneSteuergeräte oder integrierte Systeme und optimiert so den Testprozess. DieBenutzer erhalten umfassende Testergebnisse mit Zusammenfassungen undVisualisierungen der wichtigsten Ergebnisse, sodass Entwickler erkannteSchwachstellen schnell überprüfen und erneut ausführen können."Wir freuen uns, gemeinsam mit Hitachi Solutions unsere Fuzzing-Lösung auf denjapanischen Markt zu bringen", sagte Duksoo Kim, CEO und Mitbegründer vonAUTOCRYPT. "Da die Branche SDVs einführt, steigt der Druck auf Hersteller undLieferanten, Standards und Vorschriften einzuhalten, und unser Tool bietetUnterstützung, damit es zu keiner Unterbrechung im Compliance-Prozess kommt. Wirsind zuversichtlich, dass AutoCrypt Security Fuzzer die aktuellenHerausforderungen in der Cybersicherheit im Automobilbereich bewältigen und zueiner sichereren und zuverlässigeren Automobilsoftware beitragen wird."Die offizielle Vertriebsvereinbarung in Japan über Hitachi Solutions wird esjapanischen Herstellern und Zulieferern ermöglichen, einen umfassenden,effektiven Ansatz für Cybersicherheitstests zu verfolgen und die Einhaltunginternationaler Standards, einschließlich ISO/SAE 21434, zu optimieren.Informationen zu Autocrypt Co., Ltd.AUTOCRYPT (https://autocrypt.io/) ist der führende Anbieter vonCybersicherheits- und Smart-Mobility-Technologien für die Automobilindustrie.Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Integration von Sicherheitssoftwareund -lösungen für fahrzeuginterne Systeme, V2X- Kommunikation, Plug&Charge undFlottenmanagement spezialisiert und ebnet damit den Weg zu einem sicheren undzuverlässigen C-ITS-Ökosystem im Zeitalter softwaredefinierter Fahrzeuge. Zu demumfangreichen Angebot an Cybersicherheitstests und -plattformen für dieAutomobilindustrie gehört das preisgekrönte AutoCrypt CSTP, dasAutomobilhersteller und -zulieferer bei der Einhaltung gesetzlicher Normen wieISO/SAE 21434, UNECE WP.29 UN R155 sowie anderer neuer globaler Standardsunterstützt.Informationen zu Hitachi Solutions, Ltd.Hitachi Solutions ist ein zentrales IT-Unternehmen der Hitachi Group. Überwichtige Tochtergesellschaften in Asien, den USA und Europa liefern sie Produkteund Dienstleistungen von höchstem Wert an Kunden weltweit. Hitachi Solutions hatauch weltweit eine Vielzahl von Lösungen bereitgestellt, die auf modernstendigitalen Technologien basieren und in Zusammenarbeit mit Kunden entwickeltwurden. Gemeinsam mit unseren Partnern auf der ganzen Welt beschleunigen sie dieNachhaltigkeitstransformation (SX), um die Herausforderungen zu bewältigen, mitdenen Gesellschaft und Wirtschaft konfrontiert sind, und zur Verwirklichungeiner glücklichen Gesellschaft beizutragen, in der niemand zurückgelassen wird.