Drees & Sommer übernimmt Projektmanager VVA (FOTO)

Stuttgart, New York (ots) - Das auf Bau, Immobilien und Infrastruktur

spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE treibt seine globale

Expansion voran. Mit der Übernahme des 1994 gegründeten US-amerikanischen

Unternehmens VVA stärkt das deutsche Unternehmen seine Position auf dem

nordamerikanischen Markt. Als Spezialist in den Bereichen Projektmanagement und

Kostenberatung bietet VVA mit Hauptsitz in New York interdisziplinäre

Beratungsleistungen für Kunden an zwölf Standorten. "Die Integration von VVA ist

ein wichtiger Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie", sagt Drees &

Sommer-Vorstand Steffen Szeidl. "Gemeinsam können wir unsere Expertise in den

USA weiter ausbauen und Kunden vor Ort noch umfassender unterstützen."



Der Zusammenschluss wurde am 31. Januar 2025 rechtskräftig und unterstützt die

globale Strategie von Drees & Sommer. Das Unternehmen, das derzeit über 6.000

Mitarbeitende an 63 Standorten weltweit beschäftigt, hat seinen Fokus in den

vergangenen Jahren zunehmend auf internationale Märkte gelegt. VVA verfügt mit

mehr als 100 Mitarbeitenden über einen breiten Kundenstamm aus

unterschiedlichsten Branchen. Firmieren wird das Unternehmen unter VVA - Part of

Drees & Sommer.







Zusammenschluss mit VVA, einem anerkannten Marktführer für Projektmanagement und

Kostenberatung in den USA. Diese Partnerschaft bringt zwei starke Unternehmen

mit gemeinsamen Werten und Philosophien zusammen. Vor allem unser gemeinsames

Verständnis von Unternehmertum wird uns dabei leiten und sicherstellen,

weiterhin höchste Ansprüche unserer Kunden zu erfüllen. Gemeinsam werden wir

unsere Marktposition stärken, neue Wachstumschancen erschließen und unseren

Kunden weltweit noch bessere Lösungen anbieten. Diese Partnerschaft ist ein

wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in die Zukunft."



"Wir sind davon überzeugt, dass diese Übernahme für unsere Kunden, für VVA und

für uns selbst interessante Möglichkeiten eröffnen wird", sagt Philipp Späth,

Partner bei Drees & Sommer. "Wir werden unsere Stärken bündeln und unsere

Reichweite sowohl global als auch lokal erweitern. Dadurch können wir unseren

Kunden ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen anbieten und in neue Märkte

expandieren."



Kenneth Wood, Partner bei Drees & Sommer, ergänzt: "Unsere Erfahrungen aus dem

Zusammenschluss mit AA Projects in Großbritannien im Jahr 2022 haben uns

gezeigt, welch großes Potenzial solche Partnerschaften freisetzen können. Diese Seite 2 ► Seite 1 von 3





