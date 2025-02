Turnaround bahnt sich an: Geht diese China-Aktie bald durch die Decke?

Einer der vielversprechendsten und gleichzeitig am günstigsten bewerteten Technologiewerte aus dem Reich der Mitte ist Baidu. Die Aktie wird schon seit einigen Jahren als Turnaround-Kandidat gehandelt. Und obwohl das Unternehmen alles bietet, was das Anlegerherz begehrt – eine reichweitenstarke Suchmaschine, ein hochprofitables Anzeigengeschäft, eine technologieführende Mobilitätstochter und das KI-Sprachmodell Ernie sowie eine grundsolide Bilanz – wollten Investoren bislang nicht nachhaltig anbeißen. Doch das könnte sich jetzt ändern, denn der Chart liefert immer aussichtsreichere Signale.

Baidu Chartsignale

Dreifachboden: Die Aktie hat im Bereich von 80 US-Dollar einen Dreifachboden gebildet. Das bietet die Chance auf eine nachhaltige Kurserholung.

Die Aktie hat im Bereich von 80 US-Dollar einen Dreifachboden gebildet. Das bietet die Chance auf eine nachhaltige Kurserholung. Trendwendeformation: Kurzfristig ist ein Doppelboden entstanden, der alle Anzeichen einer W-Formation zeigt. Diese gelten als Trendwendeformationen.

Bullishe Divergenzen: Die technischen Indikatoren befinden sich gegen den Trend der Aktie in Aufwärtstrends. Das stützt die These einer bevorstehenden Kurswende.

Gleitende Durchschnitte: Die 50-Tage-Linie hat die Baidu-Aktie bereits überwinden können, nun attackieren die Käuferinnen und Käufer die 200-Tage-Linie

Platzt jetzt endlich der Knoten bei Baidu?

Wie günstig die Aktie nach der inzwischen vier Jahre anhaltenden Talfahrt ist, zeigt der Blick auf den Börsenwert beziehungsweise in die Bilanz. Das Unternehmen wird mit einer Marktkapitalisierung von 31,3 Milliarden US-Dollar gehandelt. Diesen standen zuletzt 18,9 Milliarden US-Dollar in bar gegenüber. Werden sämtliche Verbindlichkeiten abgezogen, verfügt Baidu über ein Nettovermögen von 7,9 Milliarden US-Dollar, das rund ein Viertel des gesamten Börsenwertes ausmacht. Zieht man also das Vermögen vom Börsenwert ab, wird das operative Geschäft mit gerade mal 23 Milliarden US-Dollar bewertet. Das ist in Anbetracht der Vielseitigkeit des Unternehmens äußerst wenig.

Nur ein Beispiel: Während Tesla seinen Investoren seit vielen Jahren verspricht, eine Robotaxi-Flotte zu starten und das Mobilitätsgeschäft zu disruptieren, verfügt Baidu mit seiner Selbstfahrplattform Apollo bereits über eine Mobilitätstochter mit Robotaxi-Angeboten in vielen chinesischen Metropolen – die noch in diesem Jahr profitabel wirtschaften und erste Gewinne abwerfen sollen.

Bislang viele erfolglose Gegenbewegungen

Die äußerst günstige Bewertung ist das Ergebnis eines Crashs der Aktie mit schwieriger Bodenbildung. Im Winter 2020/21 ging es für die Aktie im Rahmen eines Short-Squeezes steil bergauf. In der Spitze erreichten die Anteile einen Wert von 354,04 US-Dollar. Doch als der für den Squeeze mitverantwortliche Hedgefonds Archegos Capital Management zusammengebrochen ist, stürzte die Aktie ab und verlor mehr als Dreiviertel ihres Wertes. Noch in diesem Januar verzeichnete Baidu bei 77,195 US-Dollar ein neues Mehrjahrestief.

An aussichtsreichen Erholungen hat es in den vergangenen Jahren nicht gefehlt. Immer wieder konnte sich die Aktie in kurzer Zeit beträchtlich steigern und zum Teil um 50 Prozent zulegen – so zuletzt geschehen im Oktober, als chinesische Basiswerte von der letzten Begeisterungswelle erfasst wurden. Lange hielten diese Erholungsversuche jedoch nie an. Vor allem die 200-Tage-Linie entpuppte sich immer wieder als hartnäckiger Widerstand.

Steht ein Turnaround vor der Tür? Die Signale mehren sich!

Doch die Anzeichen für einen nachhaltigen Turnaround verdichten sich zunehmend. Im Bereich von 80 US-Dollar ist es im Wochenchart zu einem Drei- beziehungsweise Mehrfachboden gekommen. Hiervon ausgehend konnte sich Baidu in der Vergangenheit immer wieder erholen. Auch in den vergangenen Wochen startete hier ein weiterer, kräftiger Erholungsimpuls, der bereits für Kursgewinne von 20 Prozent gesorgt hat.

Was die steilen Zwischenanstiege der Aktie begünstigt, sind die bullishen Divergenzen, die bereits seit Herbst 2022 in der technischen Indikation vorliegen. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD handeln seit mehr als zwei Jahren gegen die Abwärtsbewegung der Aktie in Aufwärtstrends und lassen so eine Trendwende immer wahrscheinlicher werden.

Dreifachboden und W-Formation

Aktuell stehen die Chancen auf eine nachhaltige Kurswende besonders hoch. Hierzu trägt neben dem Dreifachboden und den bullishen Divergenzen auch der kurzfristige Kursverlauf bei. Mit Blick auf die vergangenen Wochen ist es nämlich zu einer sogenannten W-Formation, also einem markanten Doppelboden gekommen. Auch dieses Muster gilt als Trendwendeformation mit guter Signalqualität.

Um dieses zu bestätigen ist jedoch ein Anstieg über die 200-Tage-Linie nötig, die einen hartnäckigen Widerstand darstellt. Immerhin konnte bereits die 50-Tage-Linie zurückgewonnen werden, was ein erstes prozyklisches Kaufsignal darstellt.

Aktie mit ersten Erfolgen und Kaufsignalen

Doch das war nicht der einzige Meilenstein, den die Käuferinnen und Käufer in den vergangenen Wochen für sich verbuchen konnten. Ein weiterer, wichtiger Erfolg im Hinblick auf das Gelingen einer Trendwende ist, dass der MACD über die Nulllinie geklettert ist. Damit zeigt er einen Aufwärtstrend der Aktie an. Der RSI notiert unterdessen im Bereich technischer Stärke, was für weiteren Rückenwind sorgen dürfte.

Zur Unterseite sichert die 50-Tage-Linie die Aktie gegen Abpraller an den Widerständen, die die 200-Tage-Linie sowie die Horizontale bei 100 US-Dollar bedeuten, ab. Das sorgt für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis zur Oberseite. Da die beiden gleitenden Durchschnitte sehr eng beieinander liegen, besteht außerdem die Möglichkeit eines Golden Cross und damit eines weiteren Kaufsignals, sobald die Aktie ihre Kursgewinne ausgebaut hat.

Baidu vor Aufholjagd? Große Bewertungsdiskrepanz!

Ein weiterer Faktor, der für einen nachhaltigen Turnaround spricht, ist die Bewertung auch über den Vergleich zwischen Börsenwert und Nettovermögen hinaus. Für 2025 ist das Unternehmen mit dem Neunfachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt um über 40 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre und ist außerdem bedeutend günstiger als Alphabet. Das US-Unternehmen verfügt über ein ganz ähnliches Produkt- und Technologieprofil und kommt auf ein KGVe (2025) von 20,8. Baidu liegt also um mehr als die Hälfte darunter.

Auch nach Einschätzung der Wall-Street-Experten hat die Aktie eine ganze Menge Luft nach oben. Bei derzeit insgesamt 34 Einschätzungen vereinigt Baidu 21 Empfehlungen zum Kaufen oder Übergewichten auf sich. 12 Analysten raten zum Halten der Aktie, während nur ein Experte den Verkauf der Anteile empfiehlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 108,58 US-Dollar um 21,6 Prozent über dem Schlusskurs von vergangener Woche. Das ist eine der derzeit größten Diskrepanzen bei chinesischen Basiswerten. Bei Alibaba zum Beispiel liegt das von Analysten geschätzte Aufwärtspotenzial bei 16,8 Prozent, bei E-Fahrzeughersteller BYD sehen Experten nur noch eine Upside von 8,8 Prozent.

Baidu auf einen Blick

ISIN: US0567521085

US0567521085 Börsenwert: 31,32 Mrd. US-Dollar

31,32 Mrd. US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2025: 9,0

9,0 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

