Warburg Research senkt Ziel für Aixtron auf 20 Euro - 'Buy'

yok schrieb 06.02.25, 10:23

Also meine These ist ja, dass eine Aktie nur steigt, wenn FOMO aufkommt. Wenn man Eile geboten sieht zu kaufen, weil man sonst den Anstieg verpasst. Ich persönlich hatte ein paar Nachkäufe über die Zeit mehr oder weniger trotzig, jetzt erst recht. Gestern kam bei mir zum ersten Mal dieser Gedanke auf, bin ich eigentlich ausreichend positioniert für die Erholung, habe ich genug im Depot? Okay, ich bin aufgrund meiner Aixtronitis wahrscheinlich der Masse da ein paar Tage voraus 😉, aber ich rechne zeitnah mit einem Stimmungsumschwung. Natürlich basierend auf meiner Annahme, dass 2025 aktuell nicht so schlecht aussieht, wie es Ende Oktober aussah.