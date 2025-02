"MicroStrategy könnte in den S&P 500 kommen" – Aktie vor 70-Prozent-Rallye?

KBW bewertet die Aktie mit einem Outperform-Rating und hat ein Kursziel von 560 US-Dollar, was einem möglichen Anstieg von 71 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 327,56 US-Dollar entspricht.

Tipp aus der Redaktion Diese Aktie handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese Aktie handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

In seiner jüngsten Gewinnmitteilung meldete Strategy eine Bitcoin-Rendite von 74,3 Prozent für 2024, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem bisherigen Rekord von 47,3 Prozent aus 2021. Zudem wurde das Bitcoin-Renditeziel für die kommenden drei Jahre von 6 bis 8 Prozent auf 15 Prozent angehoben. Die Bitcoin-Rendite gibt die Veränderung des Verhältnisses zwischen den Bitcoin-Beständen des Unternehmens und den ausstehenden verwässerten Aktien an.

KBW deutete zudem an, dass Strategy bald in den S&P 500 aufgenommen werden könnte. Dies wird möglich, da das Unternehmen im Januar einen neuen Rechnungslegungsstandard des Financial Accounting Standards Board (FASB) übernommen hat. Diese Regel erlaubt es, nicht realisierte Gewinne als Teil des Nettogewinns zu verbuchen – eine Voraussetzung für die Indexaufnahme.

Bernstein stellte in diesem Zusammenhang fest, dass die Anwendung dieser Regel eine einmalige Anpassung der Gewinnrücklagen um 12,75 Milliarden US-Dollar zur Folge hat.

Langfristig könnte Strategy laut KBW nicht nur vom Bitcoin-Besitz, sondern auch von der Entwicklung blockchainbasierter Anwendungen profitieren. "Ein enormer Wert wird freigesetzt, wenn Anwendungen auf dem Bitcoin-Protokoll entwickelt werden, da es das sicherste, dezentralste und wertvollste öffentliche Netzwerk ist", so Analyst Papanastasiou.

Und weiter: "In Zukunft könnte Strategy ein Konsolidierer und strategischer Leiter der zukünftigen Entwicklung des Ökosystems sein, der einen größeren Nutzen und mehr Anwendungsfälle fördert, was dazu beitragen könnte, Bitcoin in einen produktiveren Vermögenswert zu verwandeln. Die Beteiligung von Strategy könnte auch dazu beitragen, Anwendungen zu entwickeln, die direkt mit anderen intelligenten Vertragsplattformen konkurrieren."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!