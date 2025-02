Immobilienpreise schließen 2024 mit Plus ab

Berlin (ots) - vdp-Indexsteigt im vierten Quartal 2024 um 1,8 % auf Jahressicht



Nachdem die Immobilienpreise in Deutschland im Jahr 2023 rückläufig waren,

konnten sie sich im Jahr 2024 leicht erholen: Der Immobilienpreisindex des

Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) erreichte 178,4 Punkte im vierten

Quartal 2024 und lag damit 1,8 % oberhalb des Wertes aus dem vierten Quartal

2023. Gegenüber dem direkten Vorquartal belief sich der Preisanstieg auf 0,6 %.



Die dem vdp-Index zugrunde liegenden Zahlen werden seit 2010 quartalsweise von

vdpResearch erhoben. Sie decken die Preisentwicklungen auf dem gesamten

deutschen Markt für Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien ab und basieren -

im Gegensatz zu anderen Preisindizes - auf der Auswertung echter

Immobilientransaktionsdaten von mehr als 700 Kreditinstituten.





Ursächlich für den Preisanstieg im vierten Quartal 2024 war vor allem die positive Entwicklung der Wohnimmobilienpreise, die im Vergleich zum Abschlussquartal 2023 um 2,1 % zunahmen. Vom dritten zum vierten Quartal 2024 betrug das Plus 0,7 %. Erstmals seit Mitte 2022 wiesen auch die Preise für Gewerbeimmobilien, die sich aus Büro- und Einzelhandelsimmobilienpreisen zusammensetzen, in Summe wieder ein Wachstum beim Vergleich mit dem Vorjahresquartal auf (+0,5 %). Gegenüber dem direkten Vorquartal erhöhten sich die Preise für Gewerbeimmobilien um 0,3 %.

"Die Entwicklung der Immobilienpreise im Jahr 2024 ist wieder durchgängig positiv, was die vor einigen Quartalen eingetretene Stabilisierung verfestigt. Angesichts der wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen ist das durchaus bemerkenswert", stellte vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt heraus. "Eine dynamische Aufwärtsbewegung ist aber weiterhin nicht in Sicht. Vor allem am Gewerbeimmobilienmarkt herrscht weiterhin Zurückhaltung. Dort hält die Seitwärtsbewegung an."

Wohnimmobilien: Preise für Mehrfamilienhäuser legen deutlich zu

Der Anstieg der Wohnimmobilienpreise in Deutschland um 2,1 % gegenüber dem vierten Quartal 2023 beruhte insbesondere auf der positiven Entwicklung der Preise für Mehrfamilienhäuser, die im gleichen Zeitraum um 2,9 % gegenüber dem Schlussquartal 2023 zulegten. Die Preisentwicklung des selbst genutzten Wohneigentums, zu dem Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen zählen, fiel dagegen mit +1,2 % etwas geringer aus. Beim Preisvergleich mit dem direkten Vorquartal standen Wachstumsraten von 1,1 % bei Mehrfamilienhäusern sowie von 0,3 % bei selbst genutztem Wohneigentum zu Buche - beide Entwicklungen zusammen