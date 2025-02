Energieeffizienz deutscher Wohnimmobilien im Jahresvergleich (FOTO)

Berlin (ots) - McMakler, eines der führenden Immobilienunternehmen Deutschlands,

hat seinen neuesten Bericht zur Energieeffizienz deutscher Gebäude

veröffentlicht. Die Analyse basiert auf über 19.000 ausgestellten

Energieausweisen in den Jahren 2023 und 2024. Der Bericht zeigt Trends und

regionale Unterschiede auf und verdeutlicht die wachsende Bedeutung von

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in der Wohnimmobilienbranche.



Energieeffizienz im Überblick: Vergleich 2023 und 2024





Im Jahr 2024 wurden von McMakler über 8.500 Energieausweise ausgestellt, währendes im Vorjahr 10.455 waren. Der durchschnittliche Energiekennwert Deutschlandsbeträgt 2024 172,8 und liegt weiterhin in der Energieeffizienzklasse F, wiebereits 2023 (164,9).Die Verteilung der Energieklassen zeigt auch 2024 eine klare Tendenz:- 44 % der Energieausweise entfallen auf die Klassen F, G und H.- 40 % entfallen auf die Klassen C, D und E.- 16 % entfallen auf die Klassen A+, A und B.Die häufigste Energieeffizienzklasse im Jahr 2024 ist H (20 %), gefolgt von D(16 %) und F (13 %). Im Jahr 2023 führte die Klasse D (18 %), gefolgt von E (16%) und F (15 %).Eine Verschärfung des Gebäudeenergiegesetzes im Jahr 2024, die strengereVorschriften in Bezug auf Bilanzierungsverfahren, Energieeffizienz undErneuerbare Energien stellt, muss hierbei berücksichtigt werden. Durch diegesetzliche Veränderung fällt auch die Antragsstellung für einenEnergiebedarfsausweis komplexer aus, beispielsweise durch eine detailliertereAbfrage zur Heizungsanlage. Diese zusätzlichen Anforderungen könnten mit derverringerten Antragstellung an Energieausweisen im Jahr 2024 zusammenhängen.Regionale Analysen: Bundesländer im VergleichDie besten Kennwerte (in kWh/(m²·a)) für den Endenergiebedarf 2024 weisenHamburg (150,6), Berlin (151,1) und Brandenburg (153,8) auf. Im Gegensatz dazuschneiden Sachsen-Anhalt (230,0) und Saarland (225,4) am schlechtesten ab.Bremen liegt mit 15 Punkten unter Saarland auf dem drittletzten Platz.- Hamburg, Berlin, Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen,Niedersachsen und Schleswig-Holstein liegen unter dem deutschenDurchschnittswert von 172,8 kWh/(m²·a).- Brandenburg (22 %), Sachsen (20 %) und Baden-Württemberg (19 %) haben diehöchsten Anteile an Energieausweisen der Klassen A+, A und B.- Die höchsten Anteile an Energieausweisen der Klassen F, G und H wurden inSachsen-Anhalt (64 %), Saarland (64 %) und Bremen (58 %) registriert.Im Jahr 2023 waren Hamburg (143,9), Bremen (151,1) und Berlin (151,2) dieSpitzenreiter, während Sachsen-Anhalt (228,3) und Mecklenburg-Vorpommern (192,6)