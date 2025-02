Bereit zum Ausbruch

An einen unmittelbaren Ausbruch der AT&T-Aktie wird kurzfristig nicht geglaubt, hierzu verlaufen zu viele Hürden aus 2020/2021 im Bereich um 24,55 US-Dollar. Stattdessen könnte der Wert noch einmal in den Bereich um 21,42 und darunter sogar den EMA 50 bei 20,69 US-Dollar korrigieren und eines dieser Niveaus als Sprungbrett für den endgültigen Ausbruch nutzen. Kursziele könnten im Erfolgsfall dann bei 25,57 und im Bereich von 30,00 US-Dollar für das Wertpapier ausgerufen werden. Rücksetzer sollten daher als Einladung für einen Long-Einstieg auf einem tieferen Preisniveau interpretiert werden.

Fazit:

Sobald es AT&T auf Wochenschlusskursbasis über das Widerstandsband verlaufend zwischen 24,55 und 25,57 US-Dollar schafft zu springen, wird mittelfristig ein Kaufsignal mit einem Ziel um 30,00 US-Dollar aktiviert und würde sich für ein entsprechend längeres Investment anbieten. Hierzu könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 4,1 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VC0THT zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf insgesamt 85 Prozent, Ziel des Scheins läge rechnerisch am Ende bei 11,10 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich an den noch zu erwartenden Tiefständen der nächsten Tage orientieren müssen, die derzeit noch nicht abzusehen sind. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen an Zeit einplanen.