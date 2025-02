DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PERNOD RICARD auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Halbjahreszahlen von 104 auf 103 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Da seine Schätzungen deutlich unter dem Konsens gelegen hätten, lasse er seine Erwartungen für das Geschäftsjahr 2025 weitgehend unverändert, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit liege er dennoch weiterhin unter der aktuellen Unternehmensprognose für das organische Wachstum des Betriebsgewinns. Er kappte allerdings seine Prognose für das bereinigte Wachstum für die Geschäftsjahre 2026 und 2027. Damit trage er vor allem dem anspruchsvolleren und wachstumsschwächeren Geschäftsumfeld in den USA und China Rechnung./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 99,80EUR auf Tradegate (10. Februar 2025, 11:01 Uhr) gehandelt.



