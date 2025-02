Spezialist für führende technologiebasierte Sicherheitslösungen überzeugt mit individuellen Konzepten (FOTO)

Münster (ots) - Die Sicherheit für Unternehmen ist ein komplexes Thema, das

einer ganzheitlichen Betrachtung bedarf. Als Gründer und Geschäftsführer der

autosecure GmbH bietet Stefan Chüo komplette Sicherheitskonzepte für

mittelständische Unternehmen an und setzt dabei auf innovative Technologie und

einen umfassenden Service. Wie die Zusammenarbeit in der Praxis abläuft und was

die autosecure GmbH von anderen Anbietern unterscheidet, erfahren Sie im

Folgenden anhand eines Kundenbeispiels.



Weil Schadensfälle nicht nur erhebliche Kosten, sondern auch empfindliche

Betriebsstörungen zur Folge haben, ist eine zuverlässige Sicherheitsüberwachung

des gesamten Grundstücks unerlässlich. In der Praxis gestaltet sich die

Überwachung aber oft schwerfällig: Unzureichende Technik, unzuverlässige

Sicherheitsdienste und häufige Fehlalarme sorgen bei vielen Unternehmen für

ineffiziente Prozesse und eine enorme Belastung der Kostenstrukturen. "In der

Regel erhalten Unternehmen von Anbietern für Sicherheitstechnik zwar

sicherheitsrelevante Produkte, aber keine Lösung", bemängelt Stefan Chüo,

Geschäftsführer der autosecure GmbH. "So werden ihnen beispielsweise Kameras

verkauft, ohne dass es ein Konzept gibt, welches die Sicherheit des Kunden

vollumfänglich gewährleistet."







Sicherheitskonzept jedoch essenziell", fährt der Sicherheitsexperte fort. "Und

damit sollten Kunden nicht allein gelassen werden." Als Spezialist für führende

technologiebasierte Sicherheitslösungen fokussiert Stefan Chüo sich mit der

autosecure GmbH auf maßgeschneiderte Sicherheitslösungen für größere

mittelständische Unternehmen. Neben modernster Sicherheitstechnik und aktiver

Videoüberwachung zählen beispielsweise auch ein mobiler Überwachungsturm und die

Entwicklung eigener Software zum Angebot der autosecure GmbH. Dabei bildet eine

eigene, lückenlos besetzte Leitstelle mit mittlerweile über 5.000

angeschlossenen Kameras das Herzstück des Unternehmens. Sich stets am Puls der

Zeit bewegend, macht Stefan Chüo mit tiefgreifender Expertise, individuellen

Lösungen und der umfangreichen persönlichen Betreuung seiner Kunden eine

optimale Sicherheitsdienstleistung möglich. So zählen mittlerweile über 350

Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand zum Kundenstamm des 35-köpfigen

Expertenteams der autosecure GmbH.



Strategische Partnerschaft mit großem Erfolg: autosecure GmbH und MOSOLF

Logistics & Services



Die fundierte Expertise und die hohe Dienstleistungsqualität der autosecure GmbH





