Anteil von KI bei Cyberangriffen wächst

Redwood City, USA (ots) - Check Point hat seinen jährlichen Bericht " The State

of Global Cyber Security 2025 (https://www.checkpoint.com/security-report/) "

veröffentlicht. Angesichts eines alarmierenden Anstiegs der weltweiten

Cyber-Angriffe um 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr enthüllt der Bericht neue

Cyber-Trends, neue Taktiken von Hackern.



Anstieg von Cyber-Angriffen um 44 Prozent. Zu den Highlights des 13.

Jahresberichtes mit Daten aus 170 Ländern gehören eine Analyse der Cyber-Kriege,

die Verbreitung von Ransomware und Empfehlungen für CISOs.





"Bei der Cyber-Sicherheit im Jahr 2025 geht es nicht nur um den Schutz vonNetzwerken, sondern auch um den Schutz des Vertrauens in unsere Systeme undInstitutionen. Die Studie State of Global Cyber Security 2025 zeigt die rasanteEntwicklung der Bedrohungen und unterstreicht die Notwendigkeit derWiderstandsfähigkeit gegenüber hartnäckigen und komplex agierenden Angreifern",erklärt Maya Horowitz, VP of Research bei Check Point Software Technologies.Das Jahr 2024 war geprägt von der zunehmenden Rolle der generativen KI (GenAI)bei Cyber-Angriffen. Von Desinformationskampagnen bis hin zu Deepfake-Videoswurde GenAI eingesetzt, um Attacken zu beschleunigen, Geld zu stehlen und dieöffentliche Meinung zu beeinflussen. Gleichzeitig stiegen dieInfostealer-Angriffe um 58 Prozent, was auf ein ausgereiftes Cyber-Ökosystemhinweist. Mehr als 70 Prozent der infizierten Geräte waren privater Natur, daHacker gezielt Bring-your-own-Device-Umgebungen (BYOD) angriffen, um inUnternehmensnetzwerke einzudringen.Mehr über den Report erfahren Sie hier:https://www.checkpoint.com/security-report/