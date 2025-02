DAX – Trumps Zölle mit Gewöhnungseffekt 

Nach Trumps Ankündigung von neuen Zöllen auf importiertes Aluminium und Stahl könnte man meinen, die Börsen hätten sich an diese Hiobsbotschaften über das Wochenende bereits gewöhnt. Zur Abwechslung beginnt die neue Handelswoche mal ruhig – Zeit für eine kleine Verschnaufpause auch am deutschen Aktienmarkt. Aus technischer Sicht mehren sich die Anzeichen, dass der Rally im DAX knapp unter 22.000 Punkten nun erst einmal die Luft ausgehen könnte.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Auch bei einer Korrektur bis in die Widerstandszone um 21.300 Punkten wäre der Aufwärtstrend im DAX noch völlig intakt. Darunter allerdings würden mehrere hundert Punkte Abwärtspotenzial freigesetzt – aber bis dahin ist es ja noch ein Stück. Anders die charttechnische Situation im Dow Jones an der Wall Street. Dieser hat bei knapp 45.000 Punkten sowohl Anfang Dezember als auch in den vergangenen Tagen ein Doppeltop ausgebildet, die in Kombination das Signal einer bevorstehenden Korrektur aussenden.

Auf der anderen Seite bleibt der Bullenmarkt im Goldpreis intakt. Hier spiegelt sich die politische Unsicherheit unter Trump 2.0 eindrucksvoll wider. Die Angst vor einem weltweiten Handelskrieg lässt Investoren den sicheren Hafen Gold ansteuern. Hinzu kommt ein Aufwärtstrend mit stetigen Kaufsignalen nach Allzeithochs.

Am Mittwoch und Donnerstag werden die neuesten Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht, die nicht nur im Goldpreis für Bewegung sorgen könnten. Nach den leicht schwächeren Arbeitsmarktdaten vom Freitag könnten niedrigere Steigerungsraten auch in den Verbraucher- und Erzeugerpreisen die Zinsfantasie wieder etwas zurück in den Aktienmarkt bringen.