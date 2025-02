Vor den Zahlen – Bank of America nennt ihre Top-Picks

Toronto-Dominion

Die Toronto-Dominion Bank wurde kürzlich von Analyst Ebrahim Poonawala von "neutral" auf "kaufen" heraufgestuft und das Kursziel von 78 CA-Dollar auf 92 CA-Dollar erhöht.

Die kanadische Bank stand wegen ihrer mangelhaften Aufrechterhaltung der Anti-Geldwäsche-Abteilung unter Beobachtung, doch Poonawala sagte, das Unternehmen befinde sich nach einer Reihe von Geldstrafen, die vom US-amerikanischen Justizministerium verhängt wurden, auf dem Weg der Besserung.

Der neue CEO Raymond Chun trat sein Amt am 1. Februar an, was Poonawalas Vertrauen in die Aktie stärkte. Er erwartet, dass der neue Geschäftsführer dazu beitragen wird, das Unternehmen "zu einer besseren Rentabilität zu führen", wie er schreibt.

Die Aktien sind in diesem Jahr um 8 Prozent gestiegen und bleiben attraktiv, meint er.

"Wir glauben, dass die Aktie die Risiken nach unten mehr als ausreichend berücksichtigt, während den Verbesserungen nur wenig Anerkennung gezollt wird", schrieb Poonawala.

Toronto-Dominion wird Ende Februar die Quartalszahlen bekanntgeben.

JD.com

Das in China ansässige E-Commerce-Unternehmen läuft laut Analystin Joyce Ju und ihrem Team wirklich auf Hochtouren.

Die Aktien von JD.com sind im vergangenen Jahr um fast 75 Prozent gestiegen, und es gibt noch viel Potenzial, so die Analysten.

"Der Umsatz aus Direktverkäufen wird voraussichtlich um 10,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wachsen, angetrieben durch ein Wachstum von 10,6 Prozent bei Elektronik- und Haushaltsgeräten und 10,3 Prozent bei Allgemeinwaren", schreibt die Analystin.

Außerdem schätzt Ju, dass die Einnahmen aus anderen Dienstleistungen wie Logistik, deutlich höher sein werden.

Die Bank schätzt JD’s Direktverkaufsmodell sowie die Fähigkeiten als Plattform für Drittanbieter.

"JD.com sollte moderat schneller wachsen als der Branchendurchschnitt, angetrieben durch eine Diversifizierung der Produktkategorien und Expansion der Geschäftsmodelle", meint die Analystin. Das Kursziel für JD.com wurde von 44 US-Dollar auf 48 US-Dollar angehoben.

JD wird voraussichtlich Anfang März die Quartalszahlen veröffentlichen.

Block

Analyst Jason Kupferberg steht in diesem Jahr weiterhin hinter Block, da eine Reihe positiver Kennzahlen zeige, dass das Fintech-Zahlungsunternehmen hervorragend positioniert sei.

"Wir sind optimistisch bezüglich Blocks vollständig etabliertem, beidseitigem Ökosystem [beidseitig: für Privatanbieter und Unternehmen]", schreibt er und bezog sich dabei auf die Finanz-Apps Cash App und Square. Letzteres wird hauptsächlich von Unternehmen genutzt.

Der Analyst meint, dass die Aktie von den Investoren nicht genug Anerkennung erhält: "Blocks Kombination aus Umsatzwachstum und Rentabilität (die beste unter den großen Unternehmen) wird unserer Ansicht nach unterschätzt".

Kupferberg räumt ein, dass der Gewinnbericht des Unternehmens am 20. Februar möglicherweise kein bedeutendes Ereignis für die Aktie darstellt, da die Aktien in den letzten 12 Monaten um fast 25 Prozent gestiegen sind. Trotzdem meint er, dass es noch weiteres Potenzial für die Aktie nach oben gibt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion