Cathie Wood bekräftigt ihre kühnste Bitcoin-Prognose von 1,5 Millionen US-Dollar

Ein weiteres Highlight des ARK-Berichts? Stablecoins! Ihr jährliches Transaktionsvolumen erreichte demnach 2024 beeindruckende 15,6 Billionen US-Dollar – das entspricht 119 Prozent bis 200 Prozent der Volumina von Visa und Mastercard.

"Die Anzahl der Transaktionen liegt bei 110 Millionen pro Monat, was etwa 0,41 Prozent bis 0,72 Prozent der von Visa und Mastercard verarbeiteten Transaktionen entspricht. Allerdings ist der Wert pro Stablecoin-Transaktion deutlich höher als bei Visa und Mastercard," so ARK Invest.

Woods Bullenthese

Starinvestorin Cathie Wood, Gründerin von ARK Invest, geht davon aus, dass der Bitcoin-Kurs bis 2030 auf 1,48 Millionen US-Dollar steigen könnte – eine Wertsteigerung von über 1.400 Prozent.

Wood hält sogar einen langfristigen Anstieg um rund 3.800 Prozent für möglich, was Bitcoin auf 3,8 Millionen US-Dollar pro Coin katapultieren würde. Grundlage dieser Prognose ist die wachsende Akzeptanz von Bitcoin als Wertspeicher ähnlich wie Gold sowie die steigende Beteiligung institutioneller Investoren.

ARK Invest nennt mehrere Katalysatoren, die das Wachstum von Bitcoin weiter fördern könnten. Zum einen die Verlagerung von Gold-Investitionen in Bitcoin. Demnach könnte zwischen 20 und 50 Prozent der Gelder, die traditionell in Gold fließen, stattdessen in Bitcoin investiert werden.

Zum anderen ermöglichen ETFs es großen Investoren, Bitcoin ohne das Risiko von Wallet-Hacks zu halten. Des Weiteren könnten einige Regierungen Teile ihrer Goldreserven in Bitcoin umwandeln, was zu einem enormen Kapitalzufluss führen könnte.

Arthur Hayes, Mitbegründer von BitMEX und CIO des Krypto-Venture-Capital-Unternehmens Maelstrom, warnt in diesen Tagen zwar vor einer Korrektur des Bitcoin auf 70.000 US-Dollar. Doch auch eher erwartet danach eine massive Rallye, die Bitcoin auf ein Millionenniveau treiben könnte: "Diese massiven Veränderungen in der Weltwirtschaft werden Kryptowährungen auf ein unvorstellbares Fiat-Preisniveau treiben. Deshalb denke ich, dass wir zu einem Millionen-Dollar-Bitcoin kommen. 250.000 US-Dollar sind nur ein Zwischenstopp."

Sollte Bitcoin tatsächlich wie von Cathie Wood prognostiziert auf 3,8 Millionen US-Dollar steigen, würde die Marktkapitalisierung fast 80 Billionen US-Dollar erreichen – das wäre 23-mal mehr als der derzeit wertvollste Konzern der Welt, Apple.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

