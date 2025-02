eFuel-Studie aus Berlin entpuppt sich als alter Hut

Es bleibt dabei: klimaneutrale Kraftstoffe sind Schlüssel zur Energiewende



Wien (APA-ots) - Medienberichten zufolge entzaubert eine neue Meta-Studie des Berliner

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) die eFuels als Gamechanger im Straßenverkehr. Wer Neues und Erhellendes erwartet, wird jedoch enttäuscht. Weder ist es eine Studie, noch gibt es neue Erkenntnisse. Jürgen Roth, Präsident der eFuel Alliance Österreich: "Die mit Factsheet überschriebenen 7,5 Seiten sind vor allem Politikrhetorik, die Ergebnisse angeblich verwendeter Studien werden ins Gegenteil verkehrt, Vergleiche so gewählt, dass das Ergebnis von vornherein feststeht. Wesentliche Fakten werden dagegen verschwiegen. Das Paper ist rückwärtsgewandt, anstatt der für den Klimaschutz notwendigen Transformation den Weg zu ebnen."



Stephan Schwarzer, Generalsekretär der eFuel Alliance Österreich ergänzt: "Als Förderer des FÖS firmiert das Berliner Klimaministerium von Robert Habeck, sein Zweck scheint darin zu bestehen, entsprechend einer Ideologie Zweifel an eFuels zu verbreiten. Daher zerlegt die Studie auch nicht die Verwendung von eFuels im Straßenverkehr. Wer von fossilen Treibstoffen wegkommen will, kommt an nicht-fossilen Treibstoffen nicht vorbei. Wer eFuels die Daseinsberechtigung abspricht, nimmt in Kauf, dass fossiles CO2 länger ausgestoßen wird und das Klima belastet."