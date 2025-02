T-Mobile US - Aktie im Rampenlicht - 10.02.2025

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,63 % geändert.

Trotz historisch eher schwacher Februare ist die Aktie des Münchner Versicherungsriesen gut positioniert, um auch im kommenden Monat positiv zu überraschen. Dank stabiler Fundamentaldaten und einem günstigen Marktumfeld bleibt die Allianz ein …

Die T-Aktien haben am Montag mit 33,24 Euro ganz knapp ein weiteres Hoch seit dem Jahr 2001 erreicht. Die Papiere der Bonner und ihrer Tochter T-Mobile US waren am Freitag in einer Kolumne des US-Anlegermagazins Barron's gut weggekommen. T-Mobile …

Minutes ago, during the country’s largest annual sporting event, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) introduced the next big thing in wireless — T-Mobile Starlink — to tens of millions of football fans. Now in public beta, this breakthrough service, developed …