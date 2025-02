Fünf wichtige Änderungen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Rentnerinnen und Rentner müssen in diesem Jahr

voraussichtlich 4,1 Milliarden Euro mehr Steuern zahlen als 2024. Das geht aus

einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage im Bundestag hervor.

Allerdings gibt es auch zahlreiche Bezieherinnen und Bezieher von Renten, die

gar keine Einkommensteuer abführen müssen. Welche Änderungen es in Sachen Rente

in diesem Jahr gibt und welche steuerlichen Auswirkungen das hat, zeigt der

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).



1. Rente und Grundfreibetrag







überschreitet, muss keine Einkommensteuer bezahlen. Und auch keine

Steuererklärung abgeben. 2025 liegt der Grundfreibetrag bei 12.096 Euro für

Alleinstehende beziehungsweise bei 24.192 Euro für Paare mit

Zusammenveranlagung. Aber Achtung: Wer als Rentnerin oder Rentner wissen möchte,

ob er zur Abgabe einer Steuererklärung für das abgelaufene Jahr 2024

verpflichtet ist, muss sich natürlich am Grundfreibetrag für 2024 orientieren -

dieser beläuft sich auf 11.784 Euro beziehungsweise 23.568 für Paare mit

Zusammenveranlagung. Hinweis: Für alle, die Rente beziehen, aber noch weiterhin

arbeiten und als Arbeitnehmende im Lohnsteuerverfahren sind, gelten nochmals

spezielle Regelungen zur Abgabepflicht.



Wichtig: Wer Rente bezieht und mit seinen Einkünften über dem Grundfreibetrag

liegt, wird nicht automatisch vom Finanzamt zur Abgabe einer Steuererklärung

aufgefordert. Die Pflicht zur Abgabe besteht aber dennoch, man muss also von

sich aus aktiv werden.



2. Individueller Grundrentenzuschlag



Seit 2021 gibt es die Grundrente: Ein Zuschlag für Menschen, die mindestens 33

Jahre rentenversichert waren, aber wenig verdient haben - und zwar weniger als

80 Prozent des Durchschnittsverdiensts. Die Höhe des Grundrentenzuschlags, der

im Gegensatz zur "normalen" Rentenzahlung steuerfrei ist, wird individuell

berechnet. Sie richtet sich nach den Entgeltpunkten, die in der

Versicherungszeit erworben wurden. Einheitlich sind aber die Einkommensgrenzen,

und diese wurden zum 1. Januar 2025 erhöht: Den vollen Grundrentenzuschlag

erhalten Rentnerinnen und Rentner, deren Gesamtbetrag ihrer monatlichen

Einkünfte höchstens 1.438 Euro für Alleinstehende und maximal 2.243 Euro für

Ehepaare beträgt. Wobei jeweils das zu versteuernde Einkommen des vorvergangenen

Jahres zugrunde gelegt wird, in diesem Jahr also das von 2023.



Wichtig: Wer die Einkommensgrenzen überschreitet, geht nicht automatisch leer

aus. Vielmehr wird das darüber liegende Einkommen auf den Grundrentenzuschlag

angerechnet.

