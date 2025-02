Primary Hydrogen ernennt Peter Lauder als VP Exploration

Herr Lauder ist ein renommierter Bergbau- und Explorationsgeologe mit über 25 Jahren Erfahrung in der Planung, Durchführung und Verwaltung von unter- und obertägigen Explorationsprogrammen. Er war in leitenden Positionen bei führenden Bergbau- und Explorationsunternehmen in Kanada und Westafrika tätig und trug zu bedeutenden Entdeckungen und der Erschließung beachtlicher Ressourcen bei. In jüngster Zeit hat er seine umfangreichen geologischen Kenntnisse im Bereich der Wasserstoffexploration in Quebec, Ontario und den USA eingesetzt, was ideal zum strategischen Schwerpunkt von Primary Hydrogen passt.

Herr Lauder war maßgeblich am Ausbau des Projekts Eleonore von Goldcorp in Quebec beteiligt und beaufsichtigte die Explorationsaktivitäten von der Machbarkeit bis zur erfolgreichen Produktion. Im Laufe seiner Karriere hatte er Führungsposten bei Endeavour Mining (Mine Siou), IAMGOLD (Mine Westwood), Hecla Mining (Mine Casa Berardi), Placer Dome (Timmins) und BHP Canada inne. Zuletzt war er als Quebec Exploration Manager für das Projekt Northern Fenelon von Wallbridge Mining tätig. Mit seinen Fachkenntnissen in der geologischen 3D-Modellierung und im Datenbankmanagement verfügt er über eine solide technische Grundlage, die er in seine neue Aufgabe bei Primary Hydrogen einbringen wird.

„Wir freuen uns sehr, Peter Lauder in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen“, so Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen Corp. „Seine umfassende Erfahrung in der Mineral- und der Wasserstoffexploration wird entscheidend dazu beitragen, unser Portfolio an natürlichen Wasserstoffprojekten voranzubringen und das Wachstum des Unternehmens zu fördern.“

In seiner neuen Funktion wird Herr Lauder alle Explorationsaktivitäten beaufsichtigen, einschließlich der Projektbewertung, der geologischen Bewertungen und der strategischen Planung zur Beschleunigung der Entdeckung und Erschließung von natürlichen Wasserstoffressourcen.