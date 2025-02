US-Aktien auf dem Prüfstand – Barclays empfiehlt jetzt Europa!

Während US-Aktien mit steigenden Risiken konfrontiert sind, empfiehlt Alexander Altmann, Leiter der taktischen Aktienstrategien bei Barclays, eine Umschichtung: Raus aus den USA, rein in europäische Märkte.

"Ich bin nicht grundsätzlich bearish gegenüber den USA", betont der Barclays-Experte in einem Interview. "Aber die Spielräume für weitere Überrenditen sind kurzfristig stark begrenzt."

Europa: Der "Winter-Rental"-Trade läuft heiss

Altmann lag mit seiner pro-europäischen Strategie in den letzten Monaten goldrichtig: Der Stoxx 600, der Leitindex für europäische Aktien, hat zuletzt ein Rekordhoch erreicht. Besonders bemerkenswert: In US-Dollar gerechnet verzeichnete der Index den besten Jahresauftakt aller Zeiten im Vergleich zum S&P 500.

Hintergrund dieser Entwicklung sind nicht nur starke Unternehmensgewinne, sondern auch eine veränderte geldpolitische Landschaft. Während die US-Notenbank Fed weiter auf eine vorsichtige Zinspolitik setzt, haben sich die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England zunehmend "taubenhaft" gezeigt – also signalisieren eine lockerere Geldpolitik.

Zudem ist die politische Lage in Schlüsselländern wie Großbritannien und Frankreich derzeit stabiler als in den USA, wo wirtschaftspolitische Unsicherheiten für Nervosität sorgen.

Big Tech verliert an Schwung – eine neue Ära?

Die sogenannten "Magnificent Seven" – jene sieben US-Tech-Giganten, die die Rallye der letzten Jahre dominiert haben – kommt 2025 bislang kaum vom Fleck. Anleger beginnen zu hinterfragen, ob die US-Firmen ihre dominante Stellung in der KI-Revolution verteidigen können.

Ein aktueller Report der Bank of America bestätigt den Stimmungsumschwung: Die Gewichtung europäischer Aktien in den Portfolios institutioneller Investoren drehte von einer Netto-Untergewichtung von 22 Prozent auf eine Übergewichtung von 1 Prozent – der zweitgrößte Sprung in der europäischen Aktienallokation seit 25 Jahren.

BofA-Strategen teilen Altmanns Meinung, dass sich Anleger nicht allein auf das KI-Narrativ und US-Wachstumstitel verlassen sollten. Tatsächlich hätten mehrere andere globale Märkte dieses Jahr höhere Renditen als der S&P 500 erzielt.

Gefahren und Chancen – was Anleger jetzt beachten müssen

Trotz seines Optimismus für europäische Aktien sieht Altmann kurzfristige Risiken: Die bevorstehenden Wahlen in Deutschland könnten zu Volatilität führen.

Und auch in den USA gibt es Sektoren mit Potenzial: "Industrie-, Rohstoff- und Energiewerte könnten von einer wieder anziehenden US-Industrie profitieren," so Altmann. Tatsächlich zeigt der jüngste ISM-Index, dass die US-Produktion im letzten Monat erstmals seit 2022 wieder gewachsen ist.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





