Goldman belässt United Internet auf 'Buy' - Ziel 22,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Andrew Lee am Freitagabend anlässlich von Pressespekulationen über eine mögliche Konsolidierung des italienischen Mobilfunkmarktes. Seine Auswertung ergebe in Europa das höchste Bewertungspotenzial für Akteure auf "4-Player-Markets" mit hohem Fremdkapitalanteil in den Bilanzen. Lee hebt BT Group , Telefonica, Tele2, Telia , 1&1 und United Internet heraus./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2025 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben