Turacoz entwickelt sich von einer Agentur für medizinisches Schreiben zu einem technologieorientierten Lösungsanbieter für alle Anforderungen an wissenschaftliche Publikationen und medizinische Kommunikation

UTRECHT, Niederlande, 10. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Mit dem Aufkommen von KI und technologischen Fortschritten in der medizinischen Kommunikation erkennt Turacoz, dass die Branche eine Ära durchläuft, in der Technologie, menschliches Verständnis und Patientenbeteiligung zunehmend miteinander verbunden werden. Diese Integration bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Relevanz und Wirkung der medizinischen Arbeit zu verbessern. Für die Fachleute in diesem Bereich ist es jedoch nach wie vor von entscheidender Bedeutung, die Grundsätze der Integrität, der Transparenz und der Patientenpartnerschaft aufrechtzuerhalten – Werte, die die Grundlage des Berufs darstellen.

Turacoz hat die ethischen Grundsätze der Transparenz und Integrität der ISMPP in allen ihren medizinischen Schreibprozessen stets übernommen. Dr. Namrata Singh, Gründerin und Vorsitzende der Turacoz Group, erläuterte dies auf dem ISMPP-Europatreffen 2025: „Jedes Jahr nehme ich an den ISMPP-Treffen in Europa und den USA teil, wo ich verschiedene Fallbeispiele diskutiere und präsentiere, wie Turacoz fest zu den Grundwerten der Integrität und Transparenz steht und die Autoren und Forscher über die ethische Veröffentlichung von Studienergebnissen informiert hat. Jetzt ist es an der Zeit, innovativ zu denken, sich an das KI-Zeitalter anzupassen und sich für die futuristische Rolle des medizinischen Redakteurs zu rüsten. In den letzten zwei Jahren hat sich die Turacoz Group in mehreren internationalen Foren sehr für die Diskussion über die besten Praktiken in der medizinischen Fachliteratur angesichts des wachsenden Einflusses der KI eingesetzt."