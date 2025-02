XXXLutz launcht KI-Influencerin Lucy (FOTO)

Würzburg (ots) - Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl präsentieren ein neues

Gesicht in ihrer Markenkommunikation: Lucy Homefield, die erste KI-generierte

Influencerin mit einem Faible für stilvolles Wohnen und Einrichten. Mit dem

Launch des von For Sale entwickelten Charakters setzt XXXLutz einen weiteren

Meilenstein in seiner Onlinestrategie und betritt eine digitale Ära voller neuer

Möglichkeiten.



Der Mensch und seine individuellen Vorlieben und Bedürfnisse rücken in der

Werbung immer mehr in den Mittelpunkt. Gleichzeitig entwickeln sich künstliche

Intelligenz und ihre Potenzale rasant weiter. Das Duell zwischen Mensch und

Maschine ist viel diskutiert. Nicht für XXXLutz. Der zweitgrößte Möbelhändler

nutzt modernste KI-Technologien, um Interessierte für kreatives Einrichten zu

inspirieren und die eigenen Mitarbeitenden im Alltag zu entlasten. Impulsgeber

sind die Marketing-Strategen von XXXLutz und die AI-Experten bei For Sale. Die

langjährige Leadagentur mit Sitz in München und Hamburg beschäftigt sich von der

ersten Stunde an mit Chancen und Grenzen von generativer AI. In enger

Zusammenarbeit mit XXXLutz hat For Sale die neue digitale Persönlichkeit

erschaffen und sozusagen zum Leben erweckt.









Von Menschen für Menschen und doch KI-generiert - ein Widerspruch? "Ganz im

Gegenteil", betont Konrad Nill, CMO bei XXXLutz Deutschland: "Lucy bringt das

Wissen unserer Einrichtungsberater und -Beraterinnen mit: immer am Puls

internationaler Trends, begeisternd sowie inspirierend und als KI-Person ist sie

,always on'." Lucy ist räumlich und zeitlich flexibel einsetzbar: jederzeit an

jedem Ort, gleichzeitig auf den unterschiedlichen Kanälen und auch kurzfristig

einsatzbereit.



"Was uns wichtig ist und worauf wir Wert legen: Unsere Kampagne ist weiterhin

von echten Menschen getragen. Matthias Schweighöfer als Markenbotschafter kann

aber logischerweise nicht rund um die Uhr Kundenanfragen beantworten oder

mehrmals pro Woche virtuell in seine Wohnung einladen, um angesagte Trends zu

präsentieren.", weiß Nill: "Für diese Aufgaben ist seine digitale Kollegin wie

geschaffen."



Spätestens beim Einsatz als Chatbot liegen die Vorteile auf der Hand. KI-Tools,

in diesem Fall Large Language Modelle, sind wichtiger Baustein, um künftig

Kundenanfragen besser zu verstehen und passgenauere Antworten ausspielen zu

können. Ihnen dabei auch einen Namen und ein Gesicht zu geben, ist nicht nur aus

Marketingsicht sinnvoll. Menschen unterhalten sich einfach lieber mit einem

Charakter, als mit einer Maschine - und bei XXXLutz ist das (auch) "Lucy Seite 2 ► Seite 1 von 2





