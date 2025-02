First Nordic beginnt mit Diamantbohrprogramm im 1. Quartal bei Ziel Aida in Schweden

Toronto, ON – 10. Februar 2025 / IRW-Press / First Nordic Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „FNM“) (TSX-V: FNM; OTCQB: FNMCF; FWB: HEG0) freut sich, den Beginn von Diamantbohrungen beim vorrangigen Ziel Aida („Aida“) beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Paubäcken („Paubäcken“ oder das „Projekt“) in der nordschwedischen Provinz Västerbotten bekannt zu geben. Das Projekt liegt etwa 40 km südlich des unternehmenseigenen (im Rahmen eines Joint Ventures mit Agnico Eagle Mines Limited), im Ressourcenstadium befindlichen Projekts Barsele und nur etwa 4 km nördlich der Mühle Svartliden, die zurzeit Erz von der neuesten schwedischen Goldmine Fäbodtjärn verarbeitet (siehe Abschnitt Über das Projekt Paubäcken unten).

Für das erste Quartal plant das Unternehmen den Abschluss von Diamantbohrungen beim Ziel Aida von zunächst 5.150 Metern („m“), wobei bis zu zwei Diamantbohrgeräte eingesetzt werden sollen. Zurzeit ist ein Bohrgerät im Einsatz, das vom Unternehmen Comadev Oy mit Sitz in Finnland betrieben wird. Es wurden insgesamt 24 Diamantbohrlöcher konzipiert, um einen über 3 km langen identifizierten strukturellen Korridor zu erproben, der mit Gold- und Pfadfinderanomalien an der Basis des Geschiebemergels (Base-of-Till - „BoT“) bzw. oberhalb des Festgesteins (Top of Bedrock - „ToB“) übereinstimmt und an das Entdeckungsbohrloch bei Aida (PAU21003) anknüpft, das einen oberflächennahen Abschnitt von 22,5 m mit 2,4 g/t Gold („Au“) ergab (siehe Pressemitteilung vom 27. Dezember 2021). Angesichts des Erfolgs des Bohrprogramms im ersten Quartal geht FNM davon aus, im Jahr 2025 weitere 5.000 bis 10.000 m an Bohrungen bei Aida durchzuführen, und ist hierfür weiterhin ausreichend finanziert.

Taj Singh, CEO von FNM, sagte: „Es ist eine aufregende Zeit im Gold Line-Gürtel. Mehrere Bohrgeräte sind oberhalb des Festgesteins im Einsatz und auch die Diamantbohrgeräte nehmen jetzt den Betrieb auf. Bei Aida beginnen wir mit dem umfassendsten Diamantbohrprogramm, das jemals im Gold Line-Gürtel außerhalb unseres Projekts Barsele durchgeführt wurde. Der überwiegende Teil des strukturellen/geochemischen Abschnitts des Gold Line-Gürtels, in dem wir mit Abstand die größten Schürfrechte mit einer 100-%-Eigentümerschaft von mehr als 80 km Streichlänge besitzen, wurde bis dato noch nicht mittels Bohrungen erprobt, da es in diesem Gebiet keine Oberflächenexpositionen gab und keine früheren Explorationen stattfanden. FNM ist nun in der Lage, mehrere Ziele auf mehreren Kilometern des Gold Line-Gürtels mittels Bohrungen zu erproben.“

