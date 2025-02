AliveDx kündigt US FDA 510(k)-Antrag für MosaiQ AiPlex® Celiac Disease (CD)-Multiplex-Mikroarray an Das MosaiQ AiPlex CD wurde entwickelt, um die Genauigkeit und Geschwindigkeit der Zöliakie-Diagnose zu verbessern und gleichzeitig die Arbeitsabläufe im Labor zu vereinfachen. AliveDx gibt bekannt, dass das Unternehmen bei der U.S. Food and Drug …